Janusz Gajowiecki: Bez opóźnień elektrowni wiatrowych się nie obędzie

Wskutek pandemii koronawirusa wystąpiło kilka zjawisk, które spowodowały, że bez opóźnień w uruchamianiu elektrowni wiatrowych się nie obędzie. Dotyczy to zarówno projektów, które wygrały aukcje w 2018 rok jak i tych, które wygrały aukcje w 2019 roku. W energetyce wiatrowej nikomu nie zależy na tym, żeby przeciągać inwestycje. Wszystkie uczestniczące w realizacji inwestycji podmioty dążą do tego, żeby je jak najszybciej wykonać i rozliczyć. To dlatego, że opóźnienia mogą podnieść koszty inwestycji, a tego nikt nie chce - mówi Janusz Gajowiecki, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW).

Wskutek pandemii koronawirusa, jak mówi Janusz Gajowiecki, m.in. wydłużają się procedury uzyskiwania pozwoleń niezbędnych do realizacji kolejnych etapów inwestycji, a mobilność ekip dokonujących odbiorów technicznych wiatraków spadła.

W naszej ocenie kluczowe jest utrzymanie zainteresowania finansowaniem OZE przez banki prywatne. Dlatego wskazane byłoby uproszczenie mechanizmu współfinansowania takich inwestycji przez określone instytucje (EBI, EBOR) - podkreśla prezes PSEW.

W segmencie energetyki wiatrowej są jeszcze projekty o łącznej mocy około 800 MW, które są przygotowywane do aukcji. Dlatego branża chce, żeby aukcje odbyły się w tym roku - wyjaśnia Janusz Gajowiecki.