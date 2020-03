Janusz Kowalski: spółki Skarbu Państwa zdają egzamin w trudnych czasach

„Wszystkie ręce na pokład” – tak Janusz Kowalski, wiceminister aktywów państwowych, opisuje w rozmowie WNP.PL reakcje spółek Skarbu Państwa, które solidarnie przystąpiły do pomocy w czasie pandemii. Kowalski zapowiada "wtórną analizę potencjału przedsiębiorstw", deklaruje wspieranie całej polskiej gospodarki i zachęca do patriotyzmu ekonomicznego. – Cechuje on najbogatsze gospodarki, a dziś jest on nam niezmiernie potrzebny – przekonuje wiceminister.

Jak mówi Janusz Kowalski, wiceminister aktywów państwowych, spółki Skarbu Państwa wykazały się dużą odpowiedzialnością i poczuciem solidaryzmu w sytuacji zagrożenia koronawirusem podejmując specjalne działania dla bezpieczeństwa pracowników, klientów; wspierają służbę zdrowia.

Komentarze o "zarabianiu na wirusie" są zdaniem Kowalskiego niesprawiedliwe i krzywdzące.

W trudnych czasach widać znaczenie patriotyzmu ekonomicznego, który cechuje najbardziej dynamicznie rozwijające się i zarazem często najbogatsze gospodarki świata.