Janusz Reiter: Niemcy zmienią model zaopatrzenia w surowce energetyczne

Niemcy pożegnali teorię mówiącą, że powiązania gazowe z Rosją tworzą współzależność, zatem nie trzeba się niczego bać (...). Rosja pokazała, że kieruje się inną logiką - zauważa w rozmowie z WNP.PL Janusz Reiter, były ambasador Polski w Niemczech i USA. - Niemcy pod wpływem dramatycznych wydarzeń w Ukrainie postanowili przebudować swój model zaopatrzenia w surowce energetyczne.

Nord Stream 2 ( Fot. Shutterstock)

Czy uda się uratować resztki niemieckiej energetyki atomowej?

Rosja pokazała, że kieruje się inną logiką. Zamiast współzależności powstała zależność i Niemcy pod wpływem dramatycznych wydarzeń w Ukrainie wyciągnęli z tego wnioski. Niemcy postanowili przebudować swój model zaopatrzenia w surowce energetyczne. To jest późno, ale to, o czym mówił Olaf Scholz, to nie jest zmiana doraźna. To zmiana, można powiedzieć, na zawsze, tzn. nie ma mowy o tym, żeby kontynuować dotychczasową politykę takiego beztroskiego handlowania z Rosją. Oczywiście, można zapytać, czy to jest ostateczny wyrok na Nord Stream 2.- Moja odpowiedź brzmi „tak”. Ja sobie nie wyobrażam, żeby Nord Stream 2 mógł zostać uruchomiony. Nie potrafię tego ocenić od strony technicznej, ale przez najbliższe miesiące politycznie jest niewyobrażalne, żeby Nord Stream 2 został uruchomiony. A co potem będzie, w jakim stanie technicznym będzie ten rurociąg – oczywiście nie wiem, ale moim zdaniem pomijając kwestie techniczne, to w sensie politycznym ten rurociąg jest już właściwie spisany na straty.Zobacz także: Nord Stream 2 AG rozważa złożenie wniosku o upadłość

- Wysoka cena uprawnień do emisji zwiększa wpływy budżetowe, która mają być przeznaczone na finansowanie transformacji energetycznej. To dobra wiadomość dla ministra finansów i ministra gospodarki i klimatu. Jest to zła wiadomość dla przemysłów energochłonnych, czyli zwłaszcza stalowego, cementowego, chemicznego.Nie wyobrażam sobie, żeby się zmienił zasadniczy kierunek niemieckiej polityki energetyczno-klimatycznej, ale sytuacja i nastrój się zmieniły na tyle, że nagle rzeczy jeszcze wczoraj niewyobrażalne stały się możliwe i są rozważane. Rząd chętnie by przesunął na później wyłączenie trzech ostatnich elektrowni atomowych, które jest planowane na ten rok. Firmy energetyczne są sceptyczne, ponieważ operacja zamykania elektrowni jest już bardzo zaawansowana. Być może uda się jeszcze coś „uratować” z resztek niemieckiej energetyki atomowej.Prawdziwy przełom dokonał się w Niemczech w dziedzinie, która była do niedawna najtrudniejsza do ruszenia, w polityce obronnej. Stworzenie funduszu obrony o budżecie 100 mld euro, zobowiązanie do podniesienia wydatków na obronność do 2 proc., a nawet ponad 2 proc. PKB – to jest przewrót w polityce obronnej i polityce bezpieczeństwa w Niemczech.Na tym tle zmiany w polityce energetycznej są mniej wyraziste, ale większej elastyczności można chyba oczekiwać. To jest czas zrywania z tradycyjnymi tabu, czegoś takiego nie pamiętam z wielu lat mojego zainteresowania Niemcami.- System EU ETS jest nadal w Niemczech postrzegany jako ważny filar polityki klimatyczno- energetycznej UE i w tym sensie ma poparcie niemieckich władz. Czy nowa elastyczność niemieckiej polityki energetycznej może dosięgnąć również ETS? Wątpię, ale żyjemy w czasach, w których trzeba być ostrożnym, kiedy się mówi, że coś jest niemożliwe.