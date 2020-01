Janusz Steinhoff: Polska elektroenergetyka jest w wyjątkowo złym stanie

- Rząd w dalszym ciągu nie przyjął polityki energetycznej państwa. To jest problem. Polityka energetyczna państwa kształtuje większość decyzji dotyczących sektora elektroenergetycznego, czy gazowego. Powinna być przyjęta w perspektywie co najmniej 2050 roku - ocenił dr Janusz Steinhoff, minister gospodarki w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC.

Zmiany w gazownictwie pozytywne

- Nie znowelizowano do tej pory ustawy o działach administracji rządowej. Nie wiadomo kto będzie zajmował się elektroenergetyką, kto będzie sprawował funkcje regulacyjne, a kto właścicielskie, których łączenie jest niedopuszczalne. Już w tej chwili owocuje to tym, że w Polsce, w obszarze elektroenergetyki, praktycznie nie działają liczące się podmioty zagraniczne, które wyprowadziły się z Polski, ponieważ nasz rynek nie jest rynkiem konkurencyjnym – podkreślił dr Janusz Steinhoff.Według danych URE na koniec 2018 największe grupy energetyczne kontrolowane (PGE, Enea, Tauron, Energa) miały łącznie około 72 proc. udziału w krajowym rynku produkcji energii elektrycznej. A gdyby uwzględnić udziały w tym rynku koncernów PKN Orlen i PGNiG to łącznie te sześć wymienionych tu koncernów miało na koniec 2018 roku około 79 proc. udziału w polskim rynku produkcji energii elektrycznej.Steinhoff pozytywnie ocenił za to sytuację w gazownictwie, podkreślając, że rząd podjął praktycznie wszystkie działania na rzecz dywersyfikacji dostaw gazu do Polski.- Mamy gazoport, mamy odbudowane transgraniczne połączenia, budujemy połączenie z Norwegią przez Danię, czyli wracamy do projektu Baltic Pipe z czasu rządów Jerzego Buzka. To stworzy sytuację, w której nie będziemy już płacić renty dostawcom rosyjskim za brak alternatywy dostaw, która to rentę płaciliśmy przez wiele, wiele lat - stwierdził dr Janusz Steinhoff.Czytaj również: Gaz-System podpisał umowę na dostawę rur dla Baltic Pipe Minister gospodarki w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC za dobre rozwiązanie uznał też wprowadzenie ustawą z lipca 2019 roku systemu wsparcia przedsiębiorstw energochłonnych polegający na częściowym rekompensowaniu wysokich cen energii w wyniku wzrostu kosztów emisji CO2.