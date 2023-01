Japończycy szykują zrzut skażonej wody z elektrowni w Fukushimie

Rząd japoński poinformował w komunikacie o przygotowaniach do zrzutu skażonej wody z elektrowni atomowej w Fukushimie do Oceanu Spokojnego. Nastąpi to wiosną lub latem 2023 roku.

W kwietniu 2021 roku rząd japoński podjął decyzję o rozpoczęciu przygotowań do zrzutu skażonej wody z elektrowni atomowej Fukushima do Pacyfiku. Obecnie kończy się budowa specjalnego tunelu o długości około 1 kilometra, którym woda ma być tłoczona do oceanu.

Japońskie organy kontrolne przeprowadziły badanie wody i uznały, że nie jest ona niebezpieczna dla środowiska naturalnego. W zbiornikach zgromadzonych jest ponad 1,3 miliona metrów sześciennych wody, która była wcześniej wykorzystywana do chłodzenia uszkodzonych reaktorów.

Do katastrofy w elektrowni Fukushima doszło w 2011 roku, kiedy w wyniku podmorskiego trzęsienia ziemi wywołane zostało tsunami, które zniszczyło infrastrukturę obiektu położonego nad brzegiem oceanu. Zaistniały wówczas do radioaktywny wyciek i skażenie środowiska oraz uszkodzenia reaktorów atomowych.

Usuwanie szkód trwało prawie 10 lat, a ostatnim etapem ma być właśnie usunięcie wody przechowywanej w zbiornikach. Operację przeprowadzić ma japońska firma Tepco (Tokyo Electric Power). Zrzut ma zostać przeprowadzony etapami na przełomie wiosny i lata tego roku.

Zanim woda trafi do oceanu, poddana zostanie filtracji, aby usunąć pozostałości szkodliwych pierwiastków za wyjątkiem trytu, który jest izotopem wodoru niepoddającym się oddzielenia od wody.

Operacja budzi obawy ze strony japońskiego przemysłu rybnego, a także rządów Korei Południowej i Chin.

Planowane jest prowadzenie monitoringu jakości wody w rejonie elektrowni w celu sprawdzenia występowania ewentualnych podwyższonych poziomów metali ciężkich potencjalnie zagrażających organizmom morskim.