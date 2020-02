Japonia chce zbudować 22 elektrownie węglowe

Nie wszystkie rozwinięte kraje odchodzą od węgla. Japonia planuje wybudować 22 nowych elektrowni węglowych w 17 różnych lokalizacjach w ciągu najbliższych pięciu lat.



Na mocy porozumienia paryskiego Japonia zobowiązała się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 26 procent do 2030 r. w porównaniu do poziomów z 2013 r.



W roku 2020 w stolicy Japonii, Tokio, odbędą się letnie igrzyska olimpijskie. New York Times zaznacza, że Japonia wykorzysta olimpiadę do podkreślenia przejścia na gospodarkę bardziej odporną na zmiany klimatu i zamierza pokazać przy tej okazji energetyczne innowacje. Organizatorzy olimpiady zapowiedzieli, że energia elektryczna na igrzyska będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych.