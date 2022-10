Japonia pracuje nad bezpieczniejszymi reaktorami jądrowymi

W związku z bieżącym kryzysem energetycznym Japonia zwraca się z powrotem w kierunku atomu.

Jeszcze w lipcu premier Fumio Kishida ogłosił, że zimą pracować będzie tam do dziewięciu reaktorów.

Nad japońskimi elektrowniami jądrowymi cały czas unosi się jednak cień Fukushimy.

Konieczne jest więc opracowanie nowych rozwiązań, mających w przyszłości zapobiec podobnym katastrofom, uspokajając tym opinię publiczną.

Trzęsienie ziemi i tsunami doprowadziły w 2011 r. do odcięcia zasilania systemów chłodzenia stosowanych w elektrowni w Fukushimie. Mowa tu o reaktorach wodnych wrzących (po ang. boiling water reactor- BWR). W efekcie doszło do wzrostu ciśnienia w zbiornikach oddzielających i opóźnionego odpowietrzania, czego skutkiem była eksplozja wodoru. W związku z tym, że reaktory BWR są często spotykane w japońskich elektrowniach, głównym celem ich zarządców staje się uniknięcie podobnej sytuacji w przyszłości.

Hitachi i GE chcą rozwiązać problem bezpieczeństwa i stworzyć reaktor nowej generacji

Problem ten zamierza rozwiązać Hitachi we współpracy z General Electrics. Obie firmy chcą opracować reaktor nowej generacji, wykorzystujący technologie i rozwiązania znane już z BWR- chłodziwem i moderatorem ma być nadal lekka, czyli zwykła, woda. W nowym modelu główna różnica ma sprowadzać się do zapewnienia zdolności chłodzenia paliwa jądrowego nawet w przypadku utraty zasilania. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez wykorzystanie różnicy temperatur do uzyskania naturalnej cyrkulacji wody chłodzącej. Usprawniony ma zostać również system odpowietrzania, uwalniający parę i odfiltrowujący radioaktywne gazy.

Hitachi i GE chcą skomercjalizować swoje rozwiązania do połowy przyszłej dekady, a następnie oferować je wszystkim elektrowniom korzystającym z reaktorów BWR. W kierunku opracowania zaawansowanych reaktorów wodnych chce iść również konsorcjum Mitsubishi Heavy Industries (MHI), Kansai Electric Power Company i kilku mniejszych podmiotów.

Japońska agencja sprzymierza się z Brytyjczykami w pracach nad nową technologią reaktorów

Z kolei Japońska Agencja Energii Atomowej (JAEA) stawia na rozwój wysokotemperaturowych reaktorów chłodzonych gazem (HTGR). Instytucja ta prowadzi badania nad rozwojem danej technologii już od lat, jednak po awarii w Fukushimie projekt ten zaczął napotykać liczne problemy z budową jednostki testowej. JAEA zaczęła szukać więc partnerów zagranicznych i na początku września br. dołączyła do brytyjskiego zespołu kierowanego przez National Nuclear Laboratory.

Zaletami reaktorów HTGR są wysoki współczynnik konwersji paliwa, duża pojemność cieplna i zjawisko samowygaszania w przypadku awarii. Te ostatnie przekładają się na wysokie bezpieczeństwo eksploatacji.

Kierowany przez Brytyjczyków zespół chce do końca tego roku ukończyć prace studyjne, a w przyszłym roku rozpocząć etap opracowywania szczegółowego projektu. Budowa reaktora ma ruszyć już w 2025 r. Jeśli wszystko pójdzie dobrze testy bezpieczeństwa i eksploatacyjne mogą ruszyć już na początku lat 30.

