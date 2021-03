Japonia ruszyła z produkcją wodoru z węgla

W Australii z rocznym opóźnieniem ruszył pilotażowy zakład produkcji wodoru z węgla brunatnego. Ten wodór ma być jednym z głównych elementów uzyskania przez Japonię neutralności węglowej.

Nie tylko węgiel

Docelowo, kiedy kraj ten wyeliminuje użycie węgla i gazu ziemnego w energetyce, popyt sięgnie tam 5-10 mln ton wodoru. A do tego dojdzie jeszcze wodorowy transport... W roku 2030 po japońskich drogach ma jeździć 800 000 samochodów i 1200 autobusów wykorzystujących ten nośnik w technologii ogniw paliwowych. Do tego trzeba doliczyć 10 000 wózków widłowych wykorzystujących tę technologię i - nieokreśloną na razie - liczbę małych statków i łodzi.Japończycy muszę rozwiązać nie tylko problem ilości, ale także ceny wodoru. W przypadku produkcji z węgla brunatnego wynosi ona obecnie kilkaset jenów za 1 m3, a musi spaść do 12 jenów (czyli niecałych 50 groszy).O połowę trzeba także zwiększyć efektywność energetyczną procesu skraplania wodoru. Wszystko po to, by w 2030 roku kosztował w stacjach tankowania tego gazu 30 jenów za 1 m3 (czyli 1,07 złotych), a docelowo nawet 20 jenów, czyli 71 groszy.Węgiel brunatny nie będzie jedynym źródłem wodoru. Przewidziano pozyskiwanie go także przez elektrolizę. Tu jednak także ekonomiczny sens trzeba dopiero wywalczyć. Japonia chce zmniejszyć czterokrotnie cenę urządzeń do elektrolizy i zredukować zużycie energii w tym procesie - z 5 kWh/m3 obecnie do 4,3 kWh w przyszłości.Czytaj także: Toyota wprowadza wodorowe auta do Polski, bo będzie je już gdzie tankować Kolejne cenowe wyzwania to czterokrotne obniżenie kosztów wykorzystujących wodór do wytwarzania prądu instalacji ogniw paliwowych dla samochodów (m.in. przez zmniejszenie ilości potrzebnej do tych instalacji platyny), a także redukcja o połowę kosztów wykorzystujących tę technologię autobusów. O połowę ma też spaść koszt przechowywania wodoru - i tu także jednym z potrzebnych elementów jest zmiana wykorzystywanych materiałów i redukcja włókien węglowych.Japonia ma zatem nad czym pracować.. Patrząc z perspektywy naszego kraju - bogatego w węgiel i podziemne korytarze, w których można zamknąć dwutlenek węgla: obserwowanie postępów tych prac będzie emocjonujące. Trzymajmy kciuki!