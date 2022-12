Japonia wraca do energii atomowej. Tragedia już nie straszy

W związku z kryzysem energetycznym Japonia wraca do wykorzystywania energii jądrowej. Paraliż tego sektora wywołała awaria elektrowni atomowej w Fukushimie w 2011 roku.

Przed katastrofą w Fukushimie Japonia pozyskiwała około jednej trzeciej swojej energii z 54 reaktorów jądrowych. Obecnie działa ich tylko dziewięć, co - jak zauważa Financial Times - zmusza kraj do spalania węgla, gazu ziemnego i oleju opałowego, pomimo obietnic osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2050 r.

Wizja blackoutu i droga energia skłania do powrotu do energetyki jądrowej

Japonia zatwierdziła plan powrotu do energii jądrowej - segmentu energetyki wytwórczej de facto sparaliżowanego od czasu kryzysu w Fukushimie w 2011 r. To istotna zmiana w polityce energetycznej wywołana koniecznością zaradzenia poważnemu niedoborowi energii elektrycznej.

Zwrot ten po raz pierwszy został zasygnalizowany przez premiera Fumio Kishidę w sierpniu; następuje po złagodzeniu społecznego sprzeciwu wobec ponownego uruchomienia reaktorów. Japończycy bardziej obawiają się teraz blackoutów w Tokio i innych miastach, a ceny energii elektrycznej w kraju są bardzo wysokie.

Japończycy będą zarówno eksploatować dotychczasowo istniejące elektrownie atomowe jak i budować nowe

Zgodnie z nową polityką nakreśloną przez panel doradczy rządu w czwartek 22 grudnia, kraj zmaksymalizuje wykorzystanie istniejących reaktorów jądrowych poprzez przyspieszenie ich ponownego uruchomienia.

Ten plan zakłada również przedłużenie żywotność reaktorów jądrowych o ponad 60 lat i opracowanie zaawansowanych reaktorów, które zastąpiłyby te, które są wycofywane z eksploatacji.