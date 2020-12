Jarosław Gowin: kontynuujemy projekt rozwoju energetyki jądrowej

Rozwój energetyki jądrowej to strategiczny cel polskiego państwa, kontynuujemy ten projekt - powiedział wicepremier, minister rozwoju Jarosław Gowin. Zapowiedział też wsparcie dla energetyki wodorowej ze środków Krajowego Planu Odbudowy.

Jarosław Gowin był pytany o to, jak zostaną wydane środki z unijnego Funduszu Odbudowy.



- Muszą to być konkretne inwestycje, na które zgodę wyrazi Komisja Europejska. W Ministerstwie Finansów i Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej powstaje Krajowy Plan Odbudowy (KPO). Kilka miesięcy temu zapadła decyzja, aby ten plan powstawał oddolnie. Rząd zwrócił się do samorządów i przedsiębiorców, aby zgłaszali swoje projekty. Teraz wybierane z nich są te o znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki. Szanując te decyzje - choć ich nie podejmowałem, bo wówczas byłem poza rządem - myślę, że bardzo ważne jest, abyśmy tworząc Krajowy Plan Odbudowy uwzględniali perspektywę zarysowaną przez Komisję Europejską - podkreślił szef MRPiT.

- KE mówi w skrócie tak: nie pokazujcie nam projektów, tylko pokazujcie reformy i to, w jaki sposób chcecie pchnąć swoją gospodarkę na wyższy poziom rozwoju oraz usprawnić państwo. Dopiero do tego planu reform należy dobrać odpowiednie projekty - mówił Gowin.

Zapytany o konkretne inwestycje, które będą finansowane z unijnych środków na odbudowę, wskazał priorytetowe obszary: zielony ład, bezpieczeństwo lekowe, gospodarkę obiegu zamkniętego, technologie kosmiczne i transformację cyfrową przemysłu.



- W tym ostatnim obszarze najciekawiej prezentuje się projekt renowacji terenów po Hucie Sendzimira i ulokowanie tam hubu zajmującego się systemami zamkniętymi, Internetem rzeczy, robotyzacją czy automatyzacją - zauważył.

Na uwagę, że w 2020 r., wedle zapowiedzi Donalda Tuska miał popłynąć prąd z polskiej elektrowni jądrowej, Gowin zaznaczył, że rozwój energetyki jądrowej jest strategicznym celem polskiego państwa.



- Kontynuujemy ten projekt. Ale równocześnie chcemy przeznaczyć duże środki z KPO (Krajowego Planu Odbudowy) na energetykę wodorową - zapowiedział.