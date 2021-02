Jarosław Gowin zapowiada złagodzenie ustawy odległościowej dla wiatraków

Tzw. ustawa odległościowa powinna trafić do wykazu prac Rady Ministrów w ciągu 2 tygodni - oznajmił 12 lutego wicepremier Jarosław Gowin. Dodał, że resort chce zliberalizować i uelastycznić obecne uregulowania odległościowe, w tym budowy domów w sąsiedztwie już istniejących elektrowni wiatrowych.

"Wystąpiliśmy już o wpisanie tej ustawy do wykazu prac Rady Ministrów, zaraz po tym jak otrzymamy wpis, co - jak sądzę - powinno stać się w ciągu 2 tygodni, niezwłocznie uruchomimy konsultacje publiczne, które będą trwały kolejne trzy tygodnie" - powiedział Jarosław Gowin w czasie spotkania w mediach społecznościowych z przedsiębiorcami.

Jak wyjaśnił, resort chce zliberalizować i uelastycznić obecne uregulowania odległościowe. "Chodzi o minimalną odległość wiatraka od budynku, zabudowy. To jest tzw. 10x wysokość wiatraka. My chcemy w tej sprawie oddać większe władztwo gminom i społecznościom lokalnym" - dodał.

Wskazał, że w ramach procedury przyjmowania miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego, regionalni dyrektorzy ochrony środowiska, będą mieli więcej do powiedzenia w ramach wydawanych decyzji środowiskowych.

"Chcemy uelastycznić przepisy budowy domów w sąsiedztwie już istniejących elektrowni wiatrowych" - dodał

Obowiązująca od 2016 r. tzw. ustawa odległościowa wprowadziła m. in. obowiązek wznoszenia nowych turbin jedynie na podstawie planów miejscowych oraz minimalną odległość urządzenia od zabudowań mieszkalnych wynoszącą co najmniej 10-krotność jego całkowitej wysokości, co faktycznie spowodowało zakaz budowy wiatraków w promieniu około 2 km od domów.