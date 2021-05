Jarosław Krzyżanowski, prezes Antea Polska: wspieramy inwestorów w realizacji projektów strategicznych

Często rozmawiamy z inwestorami na wczesnym etapie, wtedy tworzą się różne koncepcje, przeważnie w głowach decydentów czy całych zespołów. Wówczas inwestor staje przed koniecznością podjęcia decyzji dotyczących wielomilionowych wydatków i zastanawia się, jaki wybrać kierunek. Rolą firmy inżynieryjno-konsultingowej jest wyznaczenie właściwego kierunku i długofalowa optymalizacja zysku związanego z inwestycją. Antea Polska aktywnie wspiera inwestorów w tym zakresie, na różnych etapach inwestycji - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Jarosław Krzyżanowski, prezes Antea Polska.

Od 2015 roku, w ramach tej inwestycji, wykonaliśmy wielowariantową analizę możliwości zastąpienia kotłów węglowych nowymi źródłami, projekty budowlane, wykonawcze oraz dokumentację przetargową dla budowy kotłowni wraz z dwoma kotłami gazowymi. Opracowaliśmy również scenariusz rozwoju projektu zasilania w ciepło technologiczne i grzewcze zakładu.W tym roku z ważniejszych projektów doradczych wymieniłbym badania due diligence dla dwóch dużych klientów. Pierwsza z umów obejmowała badanie w zakresie technicznym, środowiskowym oraz rynkowym w procesie nabycia udziałów jednej z większych spółek energetycznych w kraju. Druga natomiast – zrealizowana dla EP Power Europe, a.s. – techniczne i środowiskowe due diligence pracujących aktywów ciepłowniczych zlokalizowanych na terenie Polski.Niedawno zakończyliśmy także pierwszy etap zadania obejmującego wykonanie koncepcji lokalizacyjnej Bloku Gazowo-Parowego. Chciałbym również wspomnieć o projektach w obszarze energetyki odnawialnej i bezemisyjnej, które realizujemy. W ciągu ostatniego roku wykonaliśmy wiele zadań obejmujących projekty farm wiatrowych oraz fotowoltaicznych. Są to w większości umowy opatrzone klauzulą poufności, stąd nie mogę ich przedstawić bardziej szczegółowo.- W energetyce jesteśmy obecni w całym procesie inwestycyjnym, działamy dla inwestora oraz w jego imieniu. Realizujemy prace koncepcyjne i analityczne (wielowariantowe analizy i studia wykonalności na potrzeby realizacji nowych oraz modernizacji istniejących obiektów), projektujemy, wspieramy inwestora w procesie przetargowym - opracowując specyfikację przetargową, ocenę ofert i prowadząc negocjacje z oferentami.Dodatkowo uczestniczymy w procesie uzyskiwania pozwoleń administracyjnych (decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych, pozwolenie na budowę). W naszym portfolio są również usługi inżyniera kontraktu w fazie budowy (w tym np. usługi zarządzania projektem, monitorowanie kontraktów w zakresie technicznym, weryfikacja dokumentacji technicznej, harmonogram i budżet przedsięwzięcia, nadzór na budowie, nadzór nad przekazaniem do eksploatacji). Ważną kwestią przy inwestycjach są także budżety - weryfikujemy dostępne programy wsparcia i pomagamy złożyć stosowne dokumenty na dofinansowanie.- Często rozmawiamy z inwestorami na wczesnym etapie, wtedy tworzą się różne koncepcje, przeważnie w głowach decydentów czy całych zespołów. Wówczas inwestor staje przed koniecznością podjęcia decyzji dotyczących wielomilionowych wydatków. Zastanawia się, jaki wybrać kierunek, czy może inwestować w instalacje ochrony środowiska, czy przejść na inne paliwo, czy uzupełnić miks źródłami odnawialnymi.Rolą firmy inżynieryjno-konsultingowej jest wyznaczenie właściwego kierunku i długofalowa optymalizacja zysku związanego z inwestycją. Moja firma, dysponując wyszkoloną kadrą inżynierską, specjalistycznym oprogramowaniem oraz zasobami związanymi z aspektami ekonomicznymi, przygotowuje koncepcje i pogłębione studia wykonalności będące podstawą podjęcia decyzji inwestycyjnych.Zatrudnienie zewnętrznego, niezależnego konsultanta, pozwala w kolejnych etapach inwestycji wybrać najlepszą technologię dopasowaną do potrzeb, właściwego dostawcę oraz w wielu przypadkach ograniczyć koszty wynikające z niewłaściwych rozwiązań technicznych.- Transformacja energetyczna to dla naszego kraju trudny i kosztowny proces. Nieunikniony i pilny. Czy jest ona istotna z perspektywy firmy? Owszem. Wciąż dostosowujemy wachlarz naszych usług do potrzeb rynku i zmian zachodzących w miksie energetycznym. Podążamy za nowymi kierunkami w zakresie zielonego wodoru czy też inwestycji w wiatraki na morzu. Oczywiście jesteśmy obecni w energetyce konwencjonalnej i pomagamy dostosować się do nowych wymagań klimatycznych.- Uczestniczymy już w kilku projektach krajowych, prowadzimy webinaria, propagując rozwiązania oparte na zielonym wodorze. Korzystamy z doświadczeń zagranicznych, gdzie rewolucja wodorowa zaczęła się kilka lat wcześniej. W zakresie wodoru współpracujemy z Grupą Tractebel Engineering (przypomnę, że do 2019 Antea Polska należała do tej grupy), która na świecie zrealizowała szereg tematów związanych z wodorem.Zapewniam, że jesteśmy także gotowi na szersze wejście w obszar zielonego wodoru, dlatego bardzo mocno liczymy na finansowe wsparcie projektów wodorowych. Dodam przy tym, że uczestniczymy w pracach nad przygotowaniem porozumienia wodorowego, jako członek zespołu „Sprawny i bezpieczny przesył, dystrybucja i magazynowanie wodoru”.- Tak, to prawda. Jest to istotny obszar naszej działalności. Z większych projektów ostatnio (wraz z partnerami) podpisaliśmy umowę z Ministerstwem Infrastruktury na opracowanie Programu przeciwdziałania niedoborowi wody wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Będzie to pierwszy dokument o charakterze strategicznym kompleksowo omawiający możliwości i niezbędne kierunki działań w zakresie rozwoju retencji wodnej. To także kolejny krok w planowaniu działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy, które są nam bliskie – pod koniec ubiegłego roku zakończyliśmy prace związane z opracowaniem Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy.Kolejna ważna dla nas umowa podpisana w tym roku to „Wstępne studium wykonalności budowy stopnia wodnego w Piszu”. Klientem jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Budowa stopnia wodnego na rzece Pisie jest jednym z elementów odtworzenia drogi wodnej z Warszawy na Wielkie Jeziora Mazurskie.Obecnie kończymy opracowywać ekspertyzy dotyczące działań wodno-środowiskowych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pod koniec ubiegłego roku zakończyliśmy opracowanie Wstępnej Koncepcji Przestrzenno-Technicznej dla Odry swobodnie płynącej na odcinku od ujścia rzeki Nysa Łużycka do miejscowości Ognica. Projekt otrzymał pozytywną opinię Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk. To doskonały przykład racjonalnego zastosowania wiedzy eksperckiej do współpracy pomiędzy inżynierią wodną i ekohydrologią.- W ramach programu rozwoju polskich portów morskich opracowujemy (w konsorcjum) dokumentację projektową dla zadania „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m”. Jesteśmy także zaangażowani w przystosowanie infrastruktury Terminalu Promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego.Realizujemy szereg zadań w Porcie Gdańsk. Największe z nich obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz funkcji inżyniera kontraktu dla projektu „Modernizacja toru wodnego, rozbudowa nabrzeży oraz poprawa warunków żeglugi w Porcie Wewnętrznym w Gdańsku”. W poprzednich latach byliśmy zaangażowani w etap projektowy inwestycji. Mniejsze zadania, które obecnie realizujemy w gdańskim porcie, dotyczą wykonania projektów przebudowy, analiz czy optymalizacji rozwiązań technicznych dla poszczególnych nabrzeży.- Nowe biuro w Warszawie pomoże zapewnić jeszcze lepszą obsługę naszych największych klientów, których główne siedziby mieszczą się w stolicy. Dzięki nowej lokalizacji będzie nam także łatwiej pozyskać do zespołu ekspertów z Warszawy i okolic - zapraszamy do aplikowania.Projekty, które obecnie realizujemy w biurach w Katowicach i Gdańsku, wymagają bowiem udziału branżowych specjalistów i ekspertów, których na rynku warszawskim nie brakuje. Planujemy stworzyć w tym oddziale wielobranżowy zespół realizujący projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii, gospodarki wodnej oraz adaptacji do zmian klimatu.- Tak, jest to główny obszar działania naszego działu gazowego. Posiadamy ponad 30-osobowy zespół, w skład którego wchodzą wysokiej klasy specjaliści. Mamy też bogate doświadczenie w tej dziedzinie. Od 2012 roku - wtedy podpisaliśmy pierwszy kontrakt gazowy - zaprojektowaliśmy kilkaset kilometrów gazociągów wysokiego ciśnienia.Pracujemy na projektach zlokalizowanych na terenie całego kraju, które są istotną częścią tzw. kręgosłupa gazowego. Obecnie nasi główni klienci to Gaz-System i Polska Spółka Gazownictwa, działamy też aktywnie w obszarze inwestorów prywatnych, co ma związek z nowymi projektami dotyczącymi elektrociepłowni dla przemysłu.Nasza obecność w branży to jednak nie tylko projektowanie czy nadzory. Można powiedzieć, że uczestniczymy w jej kształtowaniu. Podjęliśmy się m.in. prac zmierzających do „naprawy” regulacji prawnych, które negatywnie wpływają na inwestycje gazowe (prace przy Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii), współtworzyliśmy Kodeks Dobrych Praktyk we współpracy Inwestor-Wykonawca, a obecnie uczestniczymy w tworzeniu Porozumienia Wodorowego przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska, w zakresie przesyłu, dystrybucji i magazynowania wodoru.- Od lat jako firma jesteśmy zaangażowani w rozbudowę polskich portów, a porty w Szczecinie i Gdańsku znajdują szczególne miejsce na mapie naszych projektów. Razem z zespołem ds. realizacji inwestycji Zarządu Morskiego Portu Szczecin i Świnoujście realizujemy wspomniany już projekt „Przystosowanie infrastruktury Terminalu Promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego”. Jest to moim zdaniem jeden z kluczowych projektów dla Portu, ale również lokalnej społeczności.- Dzięki tej inwestycji do Świnoujścia będą bowiem mogły nie tylko przybijać największe promy na Bałtyku, ale co najważniejsze - będzie to kolejny krok w stronę rozwoju transportu intermodalnego w regionie. Transport intermodalny to większa elastyczność, ale również większe możliwości, które - czego jestem pewien - zarząd Morskiego Portu Szczecin i Świnoujście wykorzysta.Jako firma byliśmy w tym projekcie odpowiedzialni za przygotowanie studium wykonalności, projektów budowanych i wykonawczych oraz zapewnienie wsparcia podczas realizacji inwestycji poprzez nadzory autorskie. Z tego, co wiem, prace budowlane idą pełną parą, a zakończenie inwestycji jest zaplanowane na przyszły rok.Co do Portu w Gdańsku – jest to obszar mojego szczególnego zainteresowania nie tylko dlatego, że jestem absolwentem Politechniki Gdańskiej, ale również dlatego, że w Gdańsku mamy jedno z trzech naszych biur w Polsce i jedno z głównych centrów usług projektowych, specjalizujące się w hydrotechnice i przesyle gazu.Razem z Portem w Gdańsku w ostatnich latach realizujemy ogromne inwestycje, które mają nie tylko potwierdzić rolę Portu w Gdańsku jako naszego Polskiego okna na świat, ale również wesprzeć polski potencjał eksportowy. Dworzec Drzewny, Nabrzeże Węglowe, Wiślane, Szczecińskie, Bytomskie, Rudowe – to część długiej listy, gdzie wspieraliśmy ambitne plany Zarządu Morskiego Portu Gdańsk. W każdym z tych przypadków przygotowaliśmy te inwestycje do realizacji jako zespół projektowy, prowadząc do uzyskania pozwolenia na budowę, a także zapewniając wsparcie podczas realizacji inwestycji.Czytaj również: Antea Polska - silny gracz i firma pierwszego wyboru dla inwestorów - Duża część naszych klientów to spółki Skarbu Państwa, więc wszystkie projekty, które zostały rozpoczęte przed wybuchem pandemii, są kontynuowane. W niektórych projektach spadło tempo prac, głównie ze względu na rodzaj wykonywanych zadań (funkcjonowanie urzędów administracji publicznej, obecność na obiektach etc.). Kontraktowanie nowych projektów przebiega jednak dynamicznie. Jesteśmy bardzo aktywni na rynku.Na szczęście w naszym zespole mieliśmy jednostkowe przypadki zachorowań i to raczej w lekkiej formie. Bardzo szybko przeszliśmy w tryb pracy zdalnej tam, gdzie to było możliwe, a w przypadku projektów, gdzie wymagana była obecność na obiekcie oraz w samym biurze, zastosowaliśmy wysokie rygory bezpieczeństwa.Dużym wyzwaniem są rekrutacje. Nasz wolumen obrotów systematycznie rośnie i potrzebujemy nowych osób do zespołu. O ile sama rekrutacja online już jest wyzwaniem, to naprawdę trudną rzeczą jest przeprowadzenie procesu wdrożenia do pracy nowych osób. Udało nam się opracować specjalne procedury, dzięki którym kilkunastu nowych pracowników zostało wdrożonych do pracy głównie poprzez działania zdalne.- Tak, mamy pełen portfel zamówień. Kontrakty podpisywane obecnie skutkują przyjmowaniem do pracy nowych osób. Zwiększa się także wypełnienie portfela na rok 2022 i lata następne.