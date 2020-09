Jarosław Wajer, EY: Gaz to będzie paliwo pomostowe

- Uważam, że gaz to będzie paliwo pomostowe i przez dwadzieścia lat, a może nawet dłużej, będzie to paliwo niezbędne dla krajowych systemów energetycznych albo europejskiego systemu energetycznego. Natomiast jego wykorzystanie musi być regulowane w odpowiedni sposób. Myślę o tym, aby nie było zbyt dużego wykwitu inwestycji, bo jeśli nagle powstanie w Polsce kilka -kilkanaście dużych źródeł gazowych to tak naprawdę ekonomika każdego z nich będzie pogorszona- uważa Jarosław Wajer, partner, Dział Business Consulting, Lider Doradztwa dla Sektora Energetycznego, EY.