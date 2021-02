Jaworzno: Oszczędności i mniejsza emisja dwutlenku węgla dzięki innowacjom w odsiarczaniu

Blisko 300 tys. zł oszczędności rocznie i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o ok. 1,5 tys. ton rocznie to efekty innowacji w procesie odsiarczania spalin, wdrożonych w należącej do Grupy Tauron Elektrowni Jaworzno II. Nowe rozwiązanie może być stosowane także w innych zakładach.

W ubiegłym roku Grupa uzyskała pięć patentów na nowe rozwiązania i prawo ochronne na wzór użytkowy. Jedna z opracowanych w firmie innowacji dotyczy wykorzystania sorbentów usuwających związki siarki z gorących gazów spalinowych - poinformowali przedstawiciele Taurona.

Sorbentem, dzięki któremu następuje odsiarczanie, jest drobno zmielony kamień wapienny. Inżynierowie z Kopalni Wapienia Czatkowice i spółki Tauron Wytwarzanie, wraz z naukowcami z Politechniki Częstochowskiej, zmodyfikowali sorbent węglanowy dla kotłów fluidalnych, zauważalnie zwiększając jego zdolność wchłaniania związków siarki, przy mniejszej ilości samego sorbentu - efektem są wymierne oszczędności.

"Wprowadzenie sorbentu zmodyfikowanego do układu kotłowego spowodowało znaczące - o około 12-16 proc. - obniżenie strumienia zużywanego kamienia wapiennego. Przy czym nie występuje w tym przypadku konieczność zmiany metody podawania sorbentu do kotła - wyjaśnili przedstawiciele Taurona w odpowiedzi na pytania PAP.

Efektem wdrożenia innowacji jest zmniejszenie zużycia sorbentu o niespełna 11 ton na dobę. Choć nowy sorbent jest nieznacznie droższy od klasycznego, ponieważ potrzeba go mniej i jest bardziej efektywny, spółka oszczędza rocznie około 290 tys. zł. W perspektywie kilku najbliższych lat oszczędności przekroczą 1 mln zł.

"Efekt środowiskowy wynika ze zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, powstałego w wyniku rozkładu termicznego węglanu wapnia. To około 1,5 tys. ton mniej tego gazu rocznie" - ocenił rzecznik Taurona Łukasz Zimnoch.

Inne opracowane w minionym roku w Tauronie nowatorskie rozwiązanie dotyczy wychwytywania dwutlenku węgla z gazów spalinowych i gazów poprocesowych metodą próżniowej adsorpcji.

"Rozwiązanie może być stosowane w różnych elektrowniach, przy czym im wyższe stężenia dwutlenku węgla zawarte w spalinach, tym proces będzie charakteryzował się wyższą efektywnością" - oceniają przedstawiciele Grupy Tauron.