Jaworzno wraca do życia. Sprzedaż Rafako nie zachwieje elektrownią Taurona

Sebastian Gola, prezes Taurona Wytwarzanie, opowiada o zmianach, jakie czekają firmę w związku z utworzeniem Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Zanim trafi do NABE, będzie musiał się zakończyć proces łączenia ze spółką Nowe Jaworzno Grupa Tauron, która odpowiada za nowy blok jaworznickiej elektrowni.

NABE w nowym wymiarze

- Zmiana struktury własnościowej Rafako nie wpłynie w żaden sposób na realizację naszego projektu. Powiem więcej – to jest element, który ustabilizuje funkcjonowanie Rafako w horyzoncie długoterminowym. My już de facto uniezależniliśmy się od tego wykonawcy. Jednym z elementów mediacji i zawartego porozumienia było przejęcie dokumentacji technicznej, która pozwoli nam w przyszłości przeprowadzać remonty nawet bez Rafako - odpowiada Gola.– W kontekście wojny na Ukrainie NABE nabiera nowego wymiaru. To jest coś, co powinno nam zapewnić bezpieczeństwo energetyczne. Pozwoli w sposób zrównoważony transformować przejście z energetyki węglowej do nowych technologii. Powinno dać to również oddech grupom energetycznym, które pójdą w czyste technologie – mówi prezes Taurona Wytwarzanie.Na początku marca Rada Ministrów przyjęła dokument, który wydziela aktywa węglowe ze spółek energetycznych Skarbu Państwa. Powołanie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego to według Sebastiana Goli „wejście w ustabilizowaną przyszłość: stabilną dla pracowników i naszych aktywów”.- Jesteśmy na etapie księgowego wydzielania samych aktywów. Pracujemy też nad całą organizacją Taurona Wytwarzanie, który ma się stać platformą przejścia elektrowni węglowych do NABE. Chcemy, by docelowo Tauron Wytwarzanie połączył się z Nowym Jaworznem Grupa Tauron i stworzył jedną dużą grupę wytwórczą - wyjaśnia.Konieczne będą przesunięcia kadrowe w ramach całej Grupy Tauron. Część funkcji w wydzielanej, „węglowej” części Taurona będzie trzeba odtworzyć.- Nie zakładamy, żeby doszło do jakiejś redukcji zatrudnienia. To zatrudnienie w pierwszej fazie powinno być utrzymane. Być może pojawi się nawet zapotrzebowanie na nowych pracowników, chociażby po to, aby uzupełnić pewne funkcje. Będzie to choćby kwestia handlu – powstanie departament, który będzie trzeba uzupełnić, zatrudniając ludzi z rynku. Może to być kilku, a może i nawet kilkunastu pracowników - tłumaczy Sebastian Gola, prezes Taurona Wytwarzanie.