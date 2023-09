Jeden z graczy energetyki wiatrowej otwiera się na partnerstwa

Kluczowe z punktu widzenia inwestora jest budowanie globalnego łańcucha dostaw - zaznacza Alicja Chilińska-Zawadzka, prezes EDF Renewables w Polsce.

Alicja Chilińska-Zawadzka wskazuje, że ogromne zapotrzebowanie na offshore ma nie tylko Polska, ale większość krajów basenu Morza Bałtyckiego oraz Morza Północnego.

Duże zainteresowanie przekłada się na to, że rynek wyposażania projektów w infrastrukturę oraz technologię jest bardzo konkurencyjny.

Zdaniem Alicji Chilińskiej-Zawadzkiej partnerstwa akademickie oraz partnerstwa na poziomie szkół średnich są kluczowe w rozwoju rynku pracy, umiejętności i kompetencji, o które już niebawem będzie musiała oprzeć się polska morska energetyka wiatrowa.

Wyniki konkursu na lokalizacje w kolejnej fazie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku dają satysfakcję EDF Renewables.

- Jestem bardzo zadowolona, ponieważ oferta, którą EDF Renewables przedstawiło ministrowi infrastruktury, została bardzo wysoko oceniona i sklasyfikowana zaraz za polskimi championami energetycznymi - podkreśla Alicja Chilińska-Zawadzka, prezes EDF Renewables w Polsce.

- Rozumiemy, że budowa infrastruktury offshore należy do strategicznego obszaru funkcjonowania państwa w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. Dlatego nie jesteśmy zaskoczeni wyborem ofert Orlenu oraz PGE - liderów krajowej energetyki i kluczowych graczy z perspektywy polskiego Skarbu Państwa. Oba koncerny złożyły znakomite oferty i należą im się gratulacje. Natomiast tak wysoka ocena Ministerstwa Infrastruktury sprawia, że naturalną drogą dla EDF Renewables jest otwarcie się na partnerstwa, które mają służyć rozwojowi polskiej energetyki wiatrowej na morzu, której potencjał Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej w swoich raportach szacuje na 33 GW zainstalowanej mocy - dodaje Alicja Chilińska-Zawadzka.

Produkcja energii elektrycznej jest jednym z elementów infrastruktury krytycznej

- Chcemy jako główny gracz transformacji energetycznej na świecie, dzielić się z polskimi partnerami naszym doświadczeniem zarówno w zakresie projektowania, budowy, badań i rozwoju, eksploatacji, jak i w budowaniu silnego local contentu czy skutecznej realizacji project finance dla wielkoskalowych projektów offshorowych - deklaruje Alicja Chilińska-Zawadzka. - Prawidłowe szacowanie kosztów oraz stabilny, lokalny łańcuch dostaw przy tak zmieniającym się rynku i tak wielkiej konkurencji to kluczowe wyzwania dla prowadzenia inwestycji morskiej energetyki wiatrowej w reżimie kosztów oraz harmonogramu. Dostawcy, zarówno ci globalni, jak i lokalni, będą kluczowi dla powodzenia tych projektów. Tutaj jako EDF Renewables możemy wiele zaoferować - zaznacza.

Jednocześnie wskazuje, że EDF Renewables posiada świeże doświadczenia w budowaniu silnego local content. Jeszcze 10 lat temu Francja nie miała sektora offshore.

- Tylko przy trzech projektach, które na przestrzeni ostatnich lat realizowaliśmy i realizujemy we Francji, stworzyliśmy 7000 nowych miejsc pracy, gdzie było i jest zaangażowanych prawie 1700 lokalnych przedsiębiorstw - mówi Chilińska-Zawadzka. - Bez tego nasz ostatni projekt offshore w Saint-Nazaire w dobie pandemii nie mógłby się powieść. Właśnie skrócenie łańcuchów dostaw, dzięki realnemu zaangażowaniu krajowych i lokalnych firm, stanowiło jeden z warunków sukcesu tego projektu. Dziś te firmy często uczestniczą przy innych projektach na całym świecie. Zresztą Saint-Nazaire ma łańcuch dostaw w podobnych kształcie do tego konstruowanego i pożądanego dla polskich projektów - dodaje.

- Posiadając te doświadczenia i wiedzę, zweryfikowaną w trudnych czasach, wiemy, jak istotne jest to, aby łańcuch dostaw był w maksymalnym stopniu oparty o lokalne firmy. Zresztą na takim podejściu bazuje nasza filozofia, którą od dwunastu lat z powodzeniem realizujemy w Polsce, przy projektach onshore - podkreśla Alicja Chilińska-Zawadzka. - Tu warto również wspomnieć o wydanym pod koniec czerwca raporcie UE-NATO. Zwraca on uwagę na to, że produkcja energii elektrycznej jest jednym z elementów infrastruktury krytycznej - dlatego tak istotne jest, aby przy inwestycjach w OZE maksymalizować udział krajowego i wewnątrzwspólnotowego łańcucha dostaw. Dzięki temu ich budowa i późniejsza eksploatacja będą w mniejszym stopniu uzależnione od zewnętrznych wpływów - dodaje.

Local content to niezmiernie istotna kwestia, jednak ona sama nie sprawi, że morska energetyka wiatrowa w Polsce powstanie.

- To prawda. To jeden z ważnych elementów w realizacji offshore, ale nie jedyny. Kluczowe z punktu widzenia inwestora jest budowanie globalnego łańcucha dostaw - uważa Chilińska-Zawadzka. - Musimy pamiętać, że ogromne zapotrzebowanie na offshore ma nie tylko Polska, ale większość krajów basenu Morza Bałtyckiego oraz Morza Północnego. Dlatego rynek wyposażania projektów w infrastrukturę oraz technologię jest bardzo konkurencyjny. Tutaj też jako globalny gracz, który realizuje projekty na kilku kontynentach, w wielu międzynarodowych partnerstwach, chcemy służyć także polskim partnerom naszą pozycją zakupową, współpracą oraz doświadczeniem. Statki, porty, technologia, infrastruktura i wiele innych - to zadania do realizacji na międzynarodowym rynku dostawców, na którym EDF Renewables ma należną mu pozycję - zaznacza Chilińska-Zawadzka.

Porażki nie można zakładać, podejmując się tak ambitnego programu

Warto również zastanowić się nad tym, czy jest jakaś kluczowa zmienna, która zadecyduje o sukcesie lub porażce polskiego programu offshore. Zdaniem Alicji Chilińskiej-Zawadzkiej porażki nie można zakładać, podejmując się tak ambitnego programu. Trzeba zakładać sukces, ale mając w głowie kilka czynników, które ten sukces determinują. Tu kwestia wspomnianego rozwoju local content oraz wyposażeniu Polski w technologię oraz infrastrukturę w oparciu o silne, globalne łańcuchy dostaw. Kolejnym czynnikiem będzie kapitał ludzki.

Dlatego - wskazuje Chilińska-Zawadzka - właśnie już na etapie składania aplikacji o lokalizację EDF Renewables rozpoczął pracę nad budowaniem kompetencji pracowniczych do tworzenia oraz późniejszej obsługi instalacji offshore. Jej zdaniem partnerstwa akademickie oraz partnerstwa na poziomie szkół średnich są kluczowe w rozwoju rynku pracy, umiejętności i kompetencji, o które już niebawem będzie musiała oprzeć się polska morska energetyka wiatrowa. To wszystko w warstwie szczegółowej.

- Globalnie, najważniejsza będzie otwartość na partnerstwa, na transfer wiedzy, na wymianę doświadczeń oraz gotowość do dzielenia się odpowiedzialnością za realizację kluczowego z punktu widzenia interesu Polski oraz Europy projektu energetycznego - ocenia Alicja Chilińska-Zawadzka.

Jesteśmy świadkami i uczestniczymy w historycznej zmianie gospodarczej

Według niej jesteśmy świadkami i uczestniczymy w historycznej zmianie gospodarczej. Polski offshore będzie bowiem jednym z filarów realizacji zaproponowanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska Polityki Energetycznej Polski do roku 2040, która będzie miała impakt na ceny energii, na konkurencyjność gospodarki, na uczestnictwo polskich podmiotów gospodarczych w zielonych łańcuchach dostaw, których wymaga dziś rynek.

PEP 2040 jest dokumentem, który pokazuje nie tylko jak zmieni się polska energetyka, ale też jak zmieni się polska gospodarka i myślenie o polskim bezpieczeństwie energetycznym.

- Offshore w każdym z tych elementów będzie miał swój udział - stworzy nowy rynek pracy, nowy rynek dostawców oraz dostarczy do polskiego systemu elektroenergetycznego tanią zieloną energię, która zwiększy zarówno konkurencyjność polskiej gospodarki, jak i zapewni bezpieczeństwo energetyczne Polakom - zaznacza Alicja Chilińska-Zawadzka. - Dlatego, jako EDF Renewables rozumiemy, jak ważny jest to projekt i chcemy aktywnie uczestniczyć w budowaniu bezpieczeństwa energetycznego Polski i Europy oraz zwiększaniu konkurencyjności gospodarki w oparciu o energię wytworzoną niezależnie od źródeł kopalnych pochodzących z importu - podkreśla Alicja Chilińska-Zawadzka.