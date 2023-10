Jedna piąta polskiej energii może trafić do magazynów

Magazyny energii, atom i wodór zdecydują o przyszłości polskiej energetyki. Wciąż jest też jednak miejsce dla węgla. Na razie jednak borykamy się z niewydolnymi sieciami energetycznymi, co musimy szybko zmienić, by nasza gospodarka nie traciła konkurencyjności.

Ograniczone możliwości sieci energetycznych spowalniają rozwój polskiej gospodarki.



Energetyki odnawialnej będzie coraz więcej. Zatem trzeba pobudzać pobór tej energii poprzez magazyny, czy budowę linii bezpośrednich - wynika z debaty "Energia: popyt, podaż, emisje", która odbyła się 6 października w ramach konferencji PRECOP 28.



Uczestnicy katowickiej konferencji zwrócili również na wyzwania, jakie wiążą się z budową energetyki jądrowej w Polsce.

Jedną piątą dziennego zużycia energii w Polsce możemy zmieścić w magazynach

- Sieć wysokich napięć jest rozwijana wystarczająco, największe problemy są z sieciami średnich i niskich napięć - mówił Sebastian Jabłoński, prezes zarządu Respect Energy.

- Jesteśmy w klinczu, gdzie sieć ogranicza rozwój gospodarki. A każda usługa i każdy produkt są wytwarzane w wyniku przetworzenia energii. System będzie spontanicznie ewoluował w kierunku linii bezpośredniej i większej prosumenckości - zaznaczył.

Wskazał również, że rosnąca moc z wiatru i fotowoltaiki zbliżająca się do 30 gigawatów powoduje, że kiedy świeci słońce i wieje wiatr, tej energii jest zbyt dużo. Amplituda cen gwarantuje zatem rentowność dla magazynów energii.

- Realistycznie jest miejsce na około 25 gigawatów mocy w magazynach, czyli około 20 proc. dziennego zużycia energii w Polsce - wskazywał Sebastian Jabłoński. Zaznaczył też, że obecnie tempo przyrostu nowych mocy magazynowych jest znikome. To wymaga bowiem przygotowania. Ale one są czynione, zatem my te magazyny ujrzymy nagle. Tak było we Włoszech.

Dla transformacji energetycznej kluczowy ma być wodór

- Specyfika transformacji ciepłownictwa systemowego jest dość trudna przyznała Dorota Jeziorowska, dyrektor Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych.

- Rynek ciepła w Polsce jest największy w Unii Europejskiej. Wyzwania związane z transformacją aktywów wytwórczych i sieciowych, jeżeli chodzi o ciepło, są duże. Pakiet Fit for 55 nakłada na ciepłownictwo systemowe wymogi, które najszybciej muszą zostać zaimplementowane. Dla systemów ciepłowniczych najistotniejsze są uwzględnienia kryterium efektywnego systemu ciepłowniczego. Mamy niezbyt wiele czasu, aby przeprowadzić inwestycje na ogromna skalę - zaznaczyła.

Dariusz Kryczka, senior manager w Kancelarii EY Law, lider Centrum Kompetencyjnego Europejskiego Zielonego Ładu EY podkreślił, że temat wodoru jest bardzo szeroki. Jest duży potencjał w tym zakresie, a Komisja Europejska postrzega wodór jako kluczowy w transformacji energetycznej UE. W Polsce jest jeszcze wiele do zrobienia, choć pewne regulacje już zostały przyjęte - choćby ostatnio nowelizacja ustawy dotyczącej OZE. Ważny będzie system wsparcia, a niektóre państwa już notyfikowały systemy wsparcia dla wodoru.

- Najbliższe lata będą kluczowe dla tego, jak rozwiną się kwestie wodorowe - wskazał Dariusz Kryczka.

Zaznaczył również, że rola prezesa URE jest kluczowa w zakresie zapewnienia stabilizacji rynku. Tym bardziej, że wyzwań jest coraz więcej. Ważne będzie między innymi wspieranie rynku oraz ochrona konsumentów.

Polska musi rozwijać zasoby ludzkie w energetyce atomowej

- Zmierzamy w kierunku zielonej energii. Przed nami prawdziwe wyzwania. Jesteśmy zaangażowani w osiągnięcie celu zeroemisyjności - mówił Robert Rudich, energy attachee ambasady USA w Polsce.

- Doświadczenia USA w zakresie energetyki atomowej można wykorzystać w Polsce. Bezpieczeństwo energetyczne to też bezpieczeństwo narodowe. A Polska jest dla nas kluczowym sojusznikiem w ramach NATO. Ważne też, aby rozwijać zasoby ludzkie w dziedzinie energetyki atomowej - wskazał Robert Rudich.

Zaznaczył, że amerykańskie firmy są też zainteresowane przetargami, jakie będą organizowane w ramach offshoru, czyli morskiej energetyki wiatrowej.

- Era pojedynczych instalacji prosumenckich bazujących tylko na instalacjach fotowoltaicznych przeminęła - przyznał Kamil Sankowski, członek zarządu spółki Polenergia Fotowoltaika.

Obecnie firma ta zajmuje się także magazynami energii oraz dostawami energii elektrycznej w zakresie bilansowania systemu.

- Wśród naszych klientów jest duży biznes, jak i małe działalności gospodarcze - zaznaczył Kamil Sankowski. - Sieci dystrybucyjne na niskim napięciu należy dofinansować. Klienci biznesowi decydują się na instalacje fotowoltaiczne dla oszczędności oraz dla celów wizerunkowych, z uwagi na wymogi ESG - wskazywał.

Nie należy się obrażać na jednostki wykorzystujące węgiel czy gaz, bowiem są nam one potrzebne

Robert Zasina, dyrektor ds. zarządzania majątkiem w firmie Tauron Polska Energia, wieloletni prezes spółki Tauron Dystrybucja wskazał, że Grupa Tauron jest znacząca firmą na rynku energetycznym w Polsce. Posiada ona znaczące moce jednostek wytwórczych i stale rozwija odnawialne źródła energii. Są oczekiwania, aby otworzyć bardziej sieć na energetykę zieloną.

- Staramy się zwiększać wydatki na sieci - podkreślał Robert Zasina.

- Posiadamy też bloki energetyczne, które mogą stanowić stabilizację dla krajowego systemu. Mamy źródła wytwórcze, które wykorzystują węgiel jako paliwo - wskazywał.

Zaznaczył również, że nie należy się obrażać na jednostki wykorzystujące węgiel czy gaz, bowiem są nam one potrzebne. Jako te, które stabilizują system. Zwrócił też uwagę, że tej energetyki odnawialnej będzie coraz więcej. Zatem trzeba pobudzać pobór tej energii poprzez magazyny, czy budowę linii bezpośrednich.

Te jednostki mają wspierać bezpieczne funkcjonowanie systemu energetycznego. Ich rola będzie znacząca do czasu powstanie nowych źródeł, w tym bloków jądrowych, morskiej energetyki wiatrowej czy elektrowni szczytowo-pompowych.

- Potrzebujemy stabilnych dostaw energii - zaznaczał Robert Zasina. Wskazał, że budowa sieci może trwać latami. Na inwestycje w sieci potrzeba bowiem nie tylko pieniędzy, ale i czasu.

Zwrócił też uwagę na cable pooling, czyli wykorzystanie zabezpieczonych zdolności przesyłu energii np. dla zbudowanej wcześniej elektrowni wiatrowej do uruchomienia w tej samej lokalizacji elektrowni fotowoltaicznej. Może być to opłacalne dla inwestora, a dla operatora sieci takie złożone źródło będzie bardziej zrównoważone pod względem profilu wytwarzania. Najbliższe miesiące, zdaniem Zasiny pokażą, na ile cable pooling się u nas rozwinie.