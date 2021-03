Jerzy Buzek i Grzegorz Tobiszowski o unijnym podatku węglowym

Parlament Europejski dyskutuje nad wprowadzeniem granicznego podatku węglowego (CBAM). 9 marca europosłowie będą głosować nad rezolucją ws. CBAM, nie będzie ona miała jednak charakteru wiążącego. Sprawę podatku dla WNP.PL komentują europosłowie Jerzy Buzek i Grzegorz Tobiszowski.

Jego zdaniem obciążenie importerów analogicznymi kosztami produkcji jak w Europie to klucz dla zachowania konkurencyjności naszej gospodarki. Mechanizm ten powinien wyrównywać szanse firm mających swe siedziby w Europie z przedsiębiorcami spoza UE.



Wprowadzenie mechanizmu powinno wywrzeć istotną presję na naszych partnerach spoza UE w zakresie wdrażania polityk na rzecz ochrony klimatu. Pamiętajmy, że Unia Europejska nie może być osamotniona w procesie Zielonego Ładu.





Szczegóły w czerwcu

- Z perspektywy Polski istotne będzie włączenie do zapisów konkretnych sektorów: m.in. energetycznego, stalowego, cementowego, aluminiowego, nawozowego, chemicznego, papierniczego, rafineryjnego czy produkcji szkła. Będzie to jasny sygnał, że są one dla naszej gospodarki niezwykle ważne i mają swoje perspektywy rozwoju - mówi Grzegorz Tobiszowski.Komisja Europejska w czerwcu 2021 r. ma przedstawić szczegółowe propozycje dot. wprowadzenia CBAM, ma to być część Europejskiego Zielonego Ładu. Komisja jednocześnie ma pokazać propozycję, w jaki sposób włączyć uzyskane dzięki opłacie granicznej dochody do finansowania budżetu UE.Wprowadzenie CBAM popiera polski rząd.- Jeżeli sama Unia Europejska będzie prowadziła działania zmierzające do redukcji emisji CO2, to w skali świata nie będzie miało to dużego znaczenia. Chcąc bronić się przed napływem towarów produkowanych w krajach, gdzie restrykcje dot. ochrony środowiska nie obowiązują, trzeba wprowadzić węglowy podatek na granicach UE - mówił dla WNP.PL Adam Guibourgé-Czetwertyński, wiceminister klimatu i środowiska.