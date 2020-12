Jerzy Buzek: miliardy dla Polski na sprawiedliwą transformację

Udało się: skończyliśmy negocjacje ws. funduszu sprawiedliwej transformacji! 2 lata prac, 3 trialogi i nawet 16 mld zł dla mieszkańców regionów górniczych na nowe inwestycje, miejsca pracy i walkę ze smogiem - poinformował Jerzy Buzek, eurodeputowany Platformy Obywatelskiej, były premier.

Polska największym beneficjentem

- Udało nam się istotnie poszerzyć listę działań, które mogą ubiegać się o wsparcie z FST. W toku prac dodaliśmy możliwość finansowania mikroprzedsiębiorstw i uczelni, innowacji cyfrowych oraz infrastruktury społecznej dla młodzieży i seniorów, ekologicznego transportu miejskiego czy projektów w obszarze edukacji i integracji społecznej. Z Funduszu można będzie także pozyskać pieniądze na rozwój odnawialnych źródeł energii - w tym w ciepłownictwie, na technologie magazynowania energii i poprawę efektywności energetycznej - powiedział Jerzy Buzek.Dodatkowo, przy okazji negocjacji FST, europosłowie wydatnie zwiększyli środki na infrastrukturę gazową dostępne w Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności.- Polska może teraz liczyć na nawet 25 proc. więcej pieniędzy unijnych na inwestycje gazowe niż w latach 2014-2020. To ważne w kontekście starań o czyste powietrze w naszych miastach i szybsze odchodzenie od węgla w ciepłownictwie i indywidualnym ogrzewaniu domów przy jednoczesnym zmniejszaniu zjawiska tzw. ubóstwa energetycznego - ocenił Jerzy Buzek.Osiągnięte 9 grudnia 2020 r. porozumienie między Parlamentem Europejskim i Radą, wejdzie w życie po formalnym zatwierdzeniu go przez obydwie instytucje. Aby ubiegać się o wsparcie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, regiony będą musiały przygotować Terytorialne Plany Sprawiedliwej Transformacji i przedłożyć je do akceptacji Komisji Europejskiej.Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji jest częścią planu finansowania działań klimatycznych na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu.Unia Europejska chce osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r. Ten ambitny cel wymaga przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, co jest wyzwaniem dla obszarów zależnych głównie od paliw kopalnych i wysokoemisyjnych sektorów przemysłu.Przypomnijmy, że w marcu 2018 r. Parlament Europejski wezwał do utworzenia kompleksowego funduszu wspierającego sprawiedliwą transformację w sektorze energetycznym. W styczniu 2020 r. Komisja Europejska zaproponowała Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, aby wesprzeć regiony najbardziej dotknięte jej skutkami.