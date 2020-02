Jerzy Buzek: Odcinamy się od gazu z Rosji, a jesteśmy zależni od ich węgla. To bezsens

- Nie mamy wyjścia, musimy odchodzić od węgla, niezależnie od tego, czy jest europejski Zielony Ład czy go nie ma - twierdzi Jerzy Buzek, były premier i poseł do PE. Dodaje jednak, że w przypadku wielu przemysłów redukcja emisji CO2 to bardzo trudne wyzwanie technologiczne.

Komisja Europejska rozważa wprowadzenie podatku od emisji CO2 na granicach UE, który ma chronić unijny przemysł. Zastrzeżenia w tej sprawie może mieć Światowa Organizacji Handlu (WTO).

Emisje CO2 w przemyśle chemicznym i cementowym wynikają z technicznych uwarunkowań, przy wykorzystaniu węglanu wapnia emisji CO2 nie da się uniknąć.

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji ma objąć regiony pogórnicze w 12 krajach UE, w Polsce to Konin, Bełchatów, Górny Śląsk, Zagłębie oraz rejon Wałbrzycha.