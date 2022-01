Jerzy Buzek: reforma ETS jest potrzebna. Zmarnowaliśmy miliardy złotych nie redukując emisji CO2

W 2020 r. Polska zarobiła na ETS ponad 12 mld zł - to ok. 3 proc. całego budżetu naszego państwa. A w 2021 r., również ze względu na rosnące ceny uprawnień, była to kwota blisko dwa razy wyższa! W ciągu ostatnich 6 lat Polski budżet został zasilony sumą, z której można było wybudować 2-3 duże farmy wiatrowe na Bałtyku, z których produkcja prądu nie byłaby przecież obciążona żadnymi opłatami za emisję CO2 - mówi Jerzy Buzek, europoseł PO, były premier.

Reforma ETS jest potrzebna

Buzek przyznaje, że reforma rynku ETS jest potrzebna, "a jej propozycja - wcześniej dyskutowana szeroko w Unii, a polski rząd miał możliwości wpłynięcia na jej kształt - leży na stole od lipca 2021 r".



- To wtedy Komisja Europejska opublikowała jej założenia - w ramach pakietu legislacyjnego "Fit for 55". Jego wdrożenie ma umożliwić UE realizację nowego, wyższego celu redukcji emisji CO2 na 2030 r. - o co najmniej 55 proc. w porównaniu do 1990 r. - i neutralności klimatycznej najpóźniej do 2050 r. Co warto podkreślić - i na jedno, i na drugie, polski rząd się zgodził, podobnie jak w czerwcu 2007 r. zaakceptowaliśmy - decyzją premiera i prezydenta - pierwszy unijny pakiet klimatyczny 3x20, a w grudniu 2015 r. - rezultaty przełomowej konferencji klimatycznej COP21 w Paryżu. O ostatecznym kształcie reformy 2021/2022 zdecyduje teraz Parlament Europejski i państwa członkowskie w Radzie UE - podkreśla Jerzy Buzek.



Buzek ma nadzieję, że "uda się wynegocjować zapisy, które po pierwsze - będą w pełni uwzględniały różnice potencjałów i punktów startowych między krajami UE oraz specyfiki ich systemów energetycznych; po drugie - pozwolą, zgodnie z założeniami dyrektywy o ETS, na redukcję emisji CO2 w sposób najbardziej efektywny kosztowo; i po trzecie - że zapewnią dodatkowe, poważne środki na transformację energetyczną Polski, proporcjonalne do tych, które w 2014 r. wywalczył rząd PO-PSL w zamian za poparcie celu 40 proc. redukcji emisji do 2030 r.".



Buzek uważa też, że warto "ograniczyć system ETS wyłącznie do tych, którzy potrzebują uprawnień, by realizować swoją działalność - tak jak firmy energetyczne, ciepłownicze lub przemysł energochłonny".



- Tego postulatu będę bronił - wskazuje Jerzy Buzek.

- W Unii dochodzi do tego jeszcze sytuacja na rynku ETS, ale powtórzę: dotyczy to w pierwszej kolejności krajów uzależnionych od węgla, tak jak - niestety - Polska. Pamiętajmy przy tym, że to uparte i niemające ekonomicznego uzasadnienia tkwienie przy węglu już wcześniej sprawiało, że ceny hurtowe energii mieliśmy bodaj najwyższe w Europie - nawet wtedy, gdy uprawnienia ETS były 10 razy tańsze niż dzisiaj - uważa europoseł PO.