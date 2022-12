Jerzy Buzek sceptycznie o energetyce atomowej: to schyłkowa technologia

Rosja zrujnowała praktycznie cały globalny system dostaw paliw kopalnych. Stąd pytanie pilne i aktualne: co w przyszłości zapewni Europie energetyczną niezależność? Atom, wodór, wiatr...? Z profesorem Jerzym Buzkiem także polskich sprawach - KPO i wiatrakach na lądzie.

Państwa unijne mają swoje narodowe interesy. Także w obszarze energetyki.

Energetyka i transformacja energetyczna wymaga ogromnych inwestycji. Dlaczego jeszcze nie mamy pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy? Na co wydano pieniądze z systemu ETS?

Pieniądze z UE mogą trafić do regionów wyłącznie za pośrednictwem rządu. Pod warunkiem, że spełni on warunki zapisane i zaakceptowane przez niego jako "kamienie milowe".

Do niedawna tylko przewidywaliśmy, dziś przekonujemy się na własnej skórze, że stawianie na nieobliczalnych dostawców węgla, gazu i ropy musi skończyć się dramatem. Więc dlaczego mamy w Europie kryzys energetyczny..?

Decyzje unijne bardzo łatwo mogą zostać zablokowane przez jedno nawet czy dwa państwa. Tak twierdzi poseł do Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek.

- Nie będę mówił o Polsce, Czechach czy Niemcach. Ale Francuzi: przez lata blokują połączenie gazowe z Hiszpanią. Gdyby je uruchomić, gaz nareszcie popłynąłby przez Pireneje z zachodu na wschód!

Dlaczego prowadzą taką politykę?

- Trudno to wyjaśnić... Mają dużo gazu, rozbudowaną energetykę jądrową, czują się bezpieczni...

Każdy ma prawo do zabiegania o własne interesy. Ale to utrudnia wspólne działanie na rynku europejskim.

- I dzieje się ze szkodą dla nas wszystkich.

Elektrownie atomowe to gigantomania i schyłkowa technologia

Profesor Buzek sceptycznie odnosi się do polskiego programu rozwijania energetyki atomowej. Jednak rząd zdecydował, że będziemy mieli elektrownię jądrową. Teraz, gdy Rosja zrujnowała praktycznie cały globalny system dostaw paliw kopalnych, może atomówka pod Choczewem to nie jest taki zły pomysł?

- Nigdy nie mówiłem, że ona jest złym pomysłem - wyjaśnia swoje stanowisko. - Uważam natomiast, że to energetyka przeszłości, co nie znaczy, że być może nie będzie nas ratowała w przyszłości.

Jerzy Buzek uważa, że zbyt późno wkraczamy w tę "erę atomową".

- Gdybyśmy to zrobili 10-15 lat temu, to dziś mielibyśmy już działająca elektrownię. Która rzeczywiście byłaby bardzo potrzebna. Niczego nie zrobiliśmy wtedy i niczego, poza podpisaniem listów intencyjnych, nie zrobiliśmy teraz. Przecież de facto nikt nie wie, jak ta inwestycja miałaby zostać sfinansowana...

Skoro "tradycyjna" energetyka jądrowa to koncepcja przestarzała, co ją może zastąpić?

- Fuzja jądrowa. Unia od lat finansuje program ITER. To Międzynarodowy Eksperymentalny Reaktor Termonuklearny, który służy badaniom nad możliwością wytwarzania na wielką skalę energii z kontrolowanej syntezy jądrowej.

To jednak melodia przyszłości. A co na dziś, może jutro? Wodór? Do jego uzyskiwania na skalę przemysłową potrzeba ogromnej ilości energii elektrycznej. Więc trzeba inwestować w rozwój OZE, które go zapewnią. Wodór ma także tę właściwość, że może służyć do magazynowania energii.

- Prace nad rozwiązaniami, które pozwalałyby odzyskiwać energię bez nadmiernych strat trwają. Ta koncepcja będzie więc miała sens za 5-7 lat.

35 miliardów euro KPO: pieniędzy wciąż nie ma, a czas płynie

Energetyka to inwestycje. Inwestycje to pieniądze, duże pieniądze. Zarówno prywatne jak i publiczne. Źródłem tych publicznych jest między innymi unijny Fundusz na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Czyli KPO.

- Jak pan skomentuje cała tę awanturę o 35 mld euro? Przypomnijmy: prawie 43 proc. tej sumy ma pójść na zieloną transformację, a więc na inwestycje w przyszłość naszej energetyki - ergo: gospodarki.

- Nie rozumiem tego, co dzieje się w koalicji rządzącej. Te pieniądze to dziś jedna z naszych najpilniejszych potrzeb. Rośnie groźba spadku produkcji, fatalny kurs złotego pogarsza zewnętrzne warunki funkcjonowania gospodarki, lokowanie inwestycji w Polsce jest coraz mniej opłacalne...

Jest szansa na wiatraki na lądzie? Jerzy Buzek: na razie raczej nie...

Pozostając na polskim podwórku i przy sprawie inwestowania w OZE: energetyka wiatrowa. Rząd popiera tę morską. Lądowa, jak utknęła sześć lat temu na „10H”, tak tkwi tam do dzisiaj - choć po prawdzie coś w tej sprawie ostatnio drgnęło.

- Powiem uczciwie: nic nie drgnęło. Rok temu na Europejskim Kongresie Gospodarczym przedstawiciel rządu mówił, że odblokowanie lądowej energetyki wiatrowej to kwestia tygodni. Podobne zapewnienia składano i dwa lata temu. Nic się nie wydarzyło. I dalej nic się nie dzieje.

Jerzy Buzek podkreśla tu, że inwestycjom w energetykę służyć miały także środki finansowe pochodzące ze sprzedaży praw do emisji CO2.

- Wszystkie te pieniądze lądują w naszym narodowym budżecie. Powinny być źródłem finansowania transformacji energetycznej. Dlaczego nie są?

Na początku grudnia Frans Timmermans zadeklarował w Katowicach wsparcie dla Śląska na pogórniczą transformację. Pojawiły się komentarze, że to groźny precedens, że regiony nie mogą otrzymywać pieniędzy z Unii z pominięciem rządu.

- Jestem absolutnie przekonany, że pan wiceprzewodniczący Timmermans nie miał w żadnym przypadku na myśli bezpośrednich transferów z Unii prosto do regionów. Te pieniądze mogą trafić do nich wyłącznie za pośrednictwem polskiego rządu. Na przykład na Śląsk, transformację energetyczną. Po warunkiem, że polski rząd spełni niezbędne warunki zapisane i zaakceptowane przez niego jako "kamienie milowe".

Generalnie chodzi o to, żeby energia była względnie tania i żeby była w ogóle

Obie te kwestie sprowadzają się do problemu bezpieczeństwa energetycznego. Czy jego rozwiązanie, zarówno w skali polskiej jak i europejskiej, tkwi w rozwijaniu współpracy międzynarodowej? Czy też wprost przeciwnie: w dążeniu do osiągnięcia jakiegoś stanu ogólnounijnej, bo chyba jednak nie krajowej czy regionalnej – autarkii, czyli energetycznej samowystarczalności?

- Samowystarczalność? Tak, ale na mniejszą skalę, w wymiarze gminy, kliku gmin, czy powiatu, na terenach rozproszonych. W wymiarze kontynentalnym? Europa ma zaawansowane technologie, które mogłyby jej zapewnić stuprocentową samowystarczalność. Ale nie ma sensu przy tym się upierać.

Pozostała część rozmowy z profesorem Jerzym Buzkiem tutaj.