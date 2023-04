Jest nowe partnerstwo dla zielonego wodoru w Polsce

Opracowująca technologie wodorowe i notowana na rynku NewConnect spółka Global Hydrogen dołączyła do Podkarpackiej Doliny Wodorowej.

Global Hydrogen rozwija technologię produkcji zielonego wodoru z biomasy, również odpadowej, w mobilnych, kontenerowych reaktorach. To technologia stworzona przez jej spółkę zależną mPower Green Tech. Komercjalizacja i seryjna produkcja tego typu urządzeń to cel strategiczny firmy, która zajmuje się również projektowaniem, budową i sprzedażą modułowych mikrobiogazowni dla sektora rolno-spożywczego.

Podkarpacka Dolina Wodorowa powstała w 2021 roku. Jej ideą jest wykorzystanie potencjału regionu w zakresie nowoczesnych technologii i budowa miejsca, w którym będą produkowane ogniwa paliwowe, autobusy wodorowe, a niskoemisyjny wodór będzie wykorzystywany na szeroką skalę.

Współpraca pomoże w rozwoju produkcji zielonego wodoru

- Jesteśmy dumni z tego, że staliśmy się częścią pierwszej w Polsce Doliny Wodorowej. Z pewnością przyspieszy to nasz rozwój. Do stowarzyszenia należą podmioty, których działalność ma na celu rozwijanie szeroko rozumianej gospodarki wodorowej, co daje możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń. Global Hydrogen opracowuje i wdraża technologie związane z wytwarzaniem zielonej energii, a dołączenie spółki do Podkarpackiej Doliny Wodorowej zwiększa jej potencjał w zakresie planowanej produkcji zielonego wodoru - mówi Daniel Zawadzki, prezes zarządu Global Hydrogen.

Wodorowa spółka wesprze strategicznie Podkarpacką Dolinę Wodorową w zakresie budowania jej potencjału do produkcji zielonego wodoru, który następnie wykorzystywany będzie jako źródło energii.

- Szczególnie perspektywicznie w tym zakresie wygląda technologia produkcji zielonego wodoru z biomasy w mobilnych, kontenerowych reaktorach stworzonych przez Global Hydrogen. Dołączenie spółki do naszego stowarzyszenia z jednej strony stanowi dla niego ważny aspekt rozwojowy, warunkujący możliwość pozyskiwania środków finansowych na nowe projekty, a z drugiej - niesie bardzo istotny impuls poszerzający obszar jego aktywności - komentuje prof. Jarosław Sęp - prezes stowarzyszenia Podkarpacka Dolina Wodorowa.

Wodór ważnym tematem Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Wodór jako paliwo przyszłości, które pomoże w dekarbonizacji przemysłu, będzie tematem dwóch paneli dyskusyjnych podczas XVI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Pierwszego dnia kongresu, 24 kwietnia odbędzie się debata "Wodór – ratunek dla europejskiego przemysłu?". Początek dyskusji zaplanowano na 14:30, a o wodorze dyskutować będę (kolejność alfabetyczna): Jorgo Chatzimarkakis, prezes Hydrogen Europe, Axel Eggert, dyrektor generalny, EUROFER, Piotr Kuś, dyrektor generalny ENTSOG (Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu), Ryszard Pawlik, doradca parlamentarny Jerzego Buzka, posła do Parlamentu Europejskiego, Catharina Sikow-Magny, dyrektor ds. zielonej transformacji i integracji systemów energetycznych w Dyrektoriacie ds. energii przy Komisji Europejskiej, Nina Skorupska, dyrektor naczelna Stowarzyszenia na rzecz Energii Odnawialnej i Czystych Technologii (REA), Tomoho Umeda, prezes spółki Hynfra, Józef Węgrecki, członek zarządu ds. operacyjnych PKN Orlen.

Drugiego dnia kongresu, 25 kwietnia, odbędzie się panel zatytułowany "Polski wodór: strategia i praktyka". Początek sesji zaplanowano na godz. 11.30, a o wodorze debatować będą (kolejność alfabetyczna): Grzegorz Jóźwiak, dyrektor, Biuro Technologii Wodorowych i Paliw Syntetycznych PKN Orlen; Janusz Kotowicz, prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, zastępca kierownika ds. ogólnych, Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska.