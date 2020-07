Jest nowy termin uruchomienia bloku gazowego w EC Żerań

Nowy termin uruchomienia bloku na gaz w stołecznej Elektrociepłowni Żerań to 25 kwietnia 2021 r. - poinformował właściciel EC Żerań - spółka PGNiG Termika. Wcześniej oddanie bloku planowano na koniec 2020 r.

Informacje o nowym terminie oddania do eksploatacji bloku o mocy niemal 500 MWe i ponad 300 MWt, opublikował Gaz-System w piątek na platformie GIIP (Gas Inside Information Platform), na której operator publikuje informacje, istotne dla stanu systemu gazowego.

Zgodnie z tym komunikatem, aktualny termin przekazania do eksploatacji bloku CCGT o mocy osiągalnej 499 MW to 25 kwietnia 2021 r. Równolegle opublikowano informację, że 1 września 2020 r. gotowe do pracy będą dwa gazowe kotły z powstającej na Żeraniu kotłowni szczytowej.

Spółka PGNiG Termika potwierdziła, że wykonawca zgłosił nowy termin oddania bloku 500 MW.

Spółka otrzymała od wykonawcy bloku informację, z której wynika, że szacuje on zakończenie realizacji inwestycji w terminie do dnia 25 kwietnia 2021 roku.

Jest to termin prognozowany przez wykonawcę, wynikający z dokonanej przez niego oceny postępów inwestycji i uwzględniający zdarzenia, które w jego opinii wpływają na opóźnienie - podkreśliła PGNiG Termika. Prognoza przedstawiona przez wykonawcę podlega obecnie naszej analizie - dodała spółka.

Wcześniej w piątek podczas Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego w Gdańsku, prezes PGNiG Termika Paweł Stańczyk poinformował, że "wykonawca bloku na warszawskim Żeraniu sygnalizuje możliwe opóźnienia inwestycji".

Wcześniej PGNiG Termika wskazywała koniec 2020 r. jako termin uruchomienia nowej jednostki.

Składa się ona z japońskiej turbiny gazowej klasy F o mocy 326 MWe oraz turbiny parowej o mocy 172 MWe. Wykonawcą jest konsorcjum Mitsubishi Hitachi Power Systems i Polimeksu-Mostostalu. Umowa z 2017 r. opiewała na niemal 1,1 mld zł i 112 mln euro.