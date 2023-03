Jest porozumienie ws. przyspieszenia wdrażania energii odnawialnej w Unii Europejskiej

Negocjatorzy PE i reprezentującej kraje członkowskie szwedzkiej prezydencji w UE porozumieli się ws. wprowadzenia w Unii nowych przepisów dot. przyspieszenia wdrażania energii odnawialnej.

Posłowie do PE i szwedzka prezydencja Rady uzgodnili zwiększenie udziału OZE w końcowym zużyciu energii w UE do 42,5 proc. do 2030 r. - w ramach rewizji dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii (RED).

Ustawodawstwo przyspieszy również procedury wydawania zezwoleń na panele słoneczne czy wiatraki. Maksymalny okres zatwierdzania przez władze krajowe nowych instalacji energii odnawialnej wyniesie 12 miesięcy, jeśli zostaną one zlokalizowane na tzw. "obszarach dostępu do energii odnawialnej". Poza takimi obszarami proces nie powinien przekraczać 24 miesięcy.

W sektorze transportu wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych powinno doprowadzić do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 14,5 proc. dzięki większemu udziałowi zaawansowanych biopaliw i ambitniejszemu limitowi paliw odnawialnych pochodzenia niebiologicznego, takich jak wodór.

Posłowie zapewnili również, że państwa członkowskie wyznaczą orientacyjny cel w zakresie innowacyjnych technologii energii odnawialnej wynoszący co najmniej 5 proc. nowo zainstalowanych mocy energii odnawialnej.

Nieformalne porozumienie będzie teraz musiało zostać zatwierdzone przez Parlament i Radę, aby mogło wejść w życie.

Zmiana legislacyjna wynika z pakietu "Fit for 55" dostosowującego istniejące przepisy dotyczące klimatu i energii, aby osiągnąć nowy cel UE, jakim jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (GHG) o co najmniej 55 proc. do 2030 r.(REDIII). Proponowane cele zostały dodatkowo podniesione w ramach pakietu REpowerEU, którego celem jest zmniejszenie uzależnienia Europy od importu paliw kopalnych z Rosji po jej agresji na Ukrainę.