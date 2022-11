Jest porozumienie ws. zwiększenie unijnego celu redukcji emisji CO2

Posłowie do PE i prezydencja czeska reprezentująca kraje UE uzgodniły zwiększenie unijnego celu redukcji emisji dwutlenku węgla w sektorze użytkowania gruntów i leśnictwa do 2030 r. do 57 proc.

Zmiana rozporządzenia w sprawie użytkowania gruntów i sektora leśnego ma na celu poprawę naturalnych pochłaniaczy dwutlenku węgla, tak aby do 2050 r. UE stała się pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu oraz poprawiła różnorodność biologiczną zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem.

Cel UE do 2030 r. dotyczący pochłaniania gazów cieplarnianych netto w sektorze użytkowania gruntów i leśnictwa zostanie ustalony na poziomie 310 mln ton ekwiwalentu CO2, czyli o około 15 proc. więcej niż obecnie.

Nowy cel UE de facto podniesie cel redukcji gazów cieplarnianych do 2030 r. do 57 proc. z 55 proc.

Parlament i Rada będą musiały formalnie zatwierdzić porozumienie, zanim nowe regulacje będą mogły wejść w życie.

Z Brukseli Łukasz Osiński