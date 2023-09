Jest pozwolenie na budowę bloku jądrowego

Egipski Urząd ds. Elektrowni Jądrowych otrzymał od krajowego organu regulacyjnego licencję na budowę czwartego i ostatniego bloku elektrowni jądrowej El Dabaa.

„Zweryfikowano bezpieczeństwo czwartego bloku elektrowni jądrowej w Dabaa i nie wykazano żadnych zagrożeń zagrażających ludziom, środowisku i mieniu” - stwierdził Egipski Urząd Dozoru Jądrowego i Radiologicznego.

Projekt elektrowni jądrowej El Dabaa, położonej około 320 kilometrów na północny zachód od Kairu, opiera się na kontraktach pomiędzy Egipskim Urzędem ds. Elektrowni Jądrowych a rosyjskim państwowym koncernem nuklearnym Rosatom, które weszły w życie 11 grudnia 2017 roku.

Elektrownia będzie składać się z czterech bloków WWER-1200, jakie już pracują na terenie Rosji.

Jak zaznaczono w World Nuclear News, umowy przewidują, że Rosatom nie tylko zbuduje elektrownię, ale będzie też dostarczał rosyjskie paliwo jądrowe przez cały jej cykl życia. Będzie również pomagał egipskim partnerom w szkoleniu personelu i utrzymaniu instalacji przez pierwsze dziesięć lat jej funkcjonowania.

Egipski Urząd ds. Elektrowni Jądrowych wystąpił do Egipskiego Urzędu Dozoru Jądrowego i Radiologicznego o pozwolenia na budowę bloków 3 i 4 w styczniu 2022 roku, sześć miesięcy po złożeniu wniosku o pozwolenia na budowę bloków 1 i 2. Budowa bloku 1 rozpoczęła się w lipcu ubiegłego roku, a bloku 2 w listopadzie. Pozwolenie na budowę bloku 3 wydano w marcu tego roku, a na początku maja wylano pierwszy beton.

Celem Egiptu jest, żeby do 2030 roku energia jądrowa odpowiadała za 9 proc. energii elektrycznej, co zostałoby osiągnięte poprzez wykorzystanie do tego czasu dwóch pierwszych bloków, wypierając tym samym ropę i gaz.