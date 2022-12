Jest przełom w produkcji energii z fuzji jądrowej. Dokonali go Amerykanie

Po raz pierwszy amerykańskim naukowcom udało się wyprodukować energię z fuzji jądrowej przy użyciu lasera. W niedalekiej przyszłości fuzja może stać się kolejnym tanim i bezemisyjnym źródłem energii.

Dziś (13 grudnia) Departament Energii USA ogłosi, że naukowcom udało się wreszcie osiągnąć przełom w dziedzinie produkowania energii z fuzji jądrowej. Sukces osiągnięto dzięki pracy naukowców z amerykańskiego Narodowego Laboratorium Lawrence Livermore w Kalifornii.

Eksperymenty w pozyskiwaniu energii z fuzji jądrowej trwają od niemal wieku

Prace nad pozyskaniem energii z fuzji trwały już od lat 30-ych XX wieku, ale dopiero teraz udało się wyprodukować energię. Nadal jednak trzeba uzyskać 100-krotnie więcej energii z fuzji, niż udało się to w warunkach laboratoryjnych, aby móc produkować taką energię komercyjnie. Amerykanie zakładają, że proces doskonalenia technologii potrwa jeszcze około 10 lat.

Fuzja zachodzi wówczas, gdy jądra dwóch atomów są podgrzewane do ekstremalnie wysokiej temperatury, osiągającej 100 milionów stopni Celsjusza, albo nawet wyższej, co prowadzi do połączenia się ich (fuzji) w jeden większy atom, oddający ogromną ilość energii.

Problem polega na tym, że sam proces pochłania ogromną ilość energii i dąży się do tego, by w wyniku reakcji jądrowej uzyskać więcej energii, niż pochłania sam etap jej wytworzenia, a także by było tak zawsze, a nie tylko w przypadku niektórych reakcji.

Fuzja jądrowa może pomóc w transformacji w stronę zielonej energii

Jeśli fuzję uda się skomercjalizować, będzie to oznaczać, że powstało kolejne bezemisyjne źródło energii, które może wesprzeć zmagania ze zmianami klimatu. Ponadto zwolennicy fuzji podkreślają, że technologia nie pozostawia po sobie radioaktywnych odpadów, tak jak jest to w przypadku wytwarzania energii z atomu.

Wyzwaniem w budowie elektrowni opierającej się na fuzji jest nadal sposób, w jaki doprowadzamy do połączenia dwóch jąder atomów. Trzeba tu bowiem użyć albo laserów, albo bardzo silnych magnesów.

W pracę nad skomercjalizowaniem fuzji zainwestowali najwięksi amerykańscy miliarderzy jak Bill Gates, Jeff Bezos czy John Doerr, przekazując pieniądze firmom pracującym nad technologią. Według Związku Przemysłu Fuzyjnego (Fushion Industry Association) w 2021 roku prywatny biznes przeznaczył na rozwój technologii ponad 2,8 miliarda dolarów, a w ostatnich latach było to łącznie 5 miliardów dolarów.