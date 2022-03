Jest przetarg na przyłącze dla farmy wiatrowej PGE i Orsted

PGE i Orsted rozpoczęły przetarg na budowę lądowej infrastruktury potrzebnej do wyprowadzenia mocy z obu etapów Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica, czyli Baltica 2 i Baltica 3. Według planów, przetarg ma być rozstrzygnięty do końca br. - poinformowała w piątek PGE Baltica.

"Przygotowanie do budowy lądowej części infrastruktury Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica i jej realizacja to kilkuletni proces toczący się równolegle z pracami przygotowawczymi na morzu. Rok 2022 będzie dla nas bardzo intensywny pod względem postępowań przetargowych związanych w wyprowadzeniem mocy, a rozpoczęcie pierwszych prac budowlanych na lądzie planowane jest na czwarty kwartał 2023 roku - powiedział cytowany w komunikacie spółki prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

"Działamy zgodnie z wyznaczonym harmonogramem, prowadząc równolegle kilka procesów zarówno od strony postępowań przetargowych, jak ten na budowę lądowej części infrastruktury, jak od strony uzyskiwania pozwoleń i spinania finansowej strony projektu. Wspólną ambicją jest to, by czysta i przystępna cenowo energia z Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica popłynęła do polskich domów i firm zgodnie z założeniami w 2026 roku" - dodał dyrektor projektu MFW Baltica z ramienia Orsted Polska i dyrektor zarządzający obszarem offshore tej spółki, Soren Westergaard Jensen, cytowany w komunikacie.

Postępowanie ogłosiła i przeprowadzi spółka PGE Baltica, która realizuje Program Offshore Grupy PGE, a umowę z wybranym w przetargu generalnym wykonawcą podpiszą wspólnie PGE Baltica i Orsted, tworzące spółkę joint venture, budującą MFW Baltica - poinformowała PGE.

Lądowa infrastruktura przyłączeniowa dla Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica powstanie w okolicach miejscowości Osieki Lęborskie w gminie Choczewo, w powiecie wejherowskim na Pomorzu. Powstaną tam dwie sąsiadujące ze sobą stacje lądowe - jedna dla elektrowni Baltica 3, druga dla elektrowni Baltica 2, oraz prowadzące do nich eksportowe linie kablowe w obszarze lądowym. Zadaniem wyłonionego w przetargu generalnego wykonawcy będzie realizacja zamówienia w trybie "zaprojektuj i wybuduj".

Wykonawca będzie miał za zadanie nie tylko wybudować stacje transformatorowe i eksportowe linii kablowych na lądzie, ale także m.in. drogi dojazdowe i wewnętrzne, sieci wodno-kanalizacyjnej na potrzeby stacji, jej oświetlenia i ogrodzenia. Harmonogram przetargu przewiduje jego rozstrzygnięcie do końca 2022 roku. Rozpoczęcie pierwszych prac budowalnych związanych z lądową stacją ma nastąpić w czwartym kwartale 2023 roku.

Zgodnie z harmonogramem pierwszego etapu projektu, czyli Baltica 3 o mocy do 1045,5 MW, wprowadzenie pierwszej energii do sieci jest planowane na 2026 rok. Etap kolejny, czyli Baltica 2 o mocy do 1497 MW, ma rozpocząć produkcję do 2027 roku. Inwestycje te przyczynią się do przyspieszenia polskiej transformacji energetycznej. Oba etapy MFW Baltica posiadają decyzje lokalizacyjne (PSzW), decyzje środowiskowe dla części morskiej, umowy przyłączeniowe do sieci przesyłowej z operatorem, a także otrzymały prawo do kontraktu różnicowego (CfD). W 2022 roku partnerzy projektu spodziewają się otrzymania decyzji środowiskowej dla części przesyłowej na lądzie, a także rozpoczną pracę nad pozyskaniem pozwoleń na budowę. Jest to ostatnie pozwolenie wymagane przed podjęciem finalnej decyzji inwestycyjnej.