Jest sposób na dużo tańsze ciepło. Wymaga eliminacji węgla

Wyznaczyliśmy sobie cel, żeby nasze elektrociepłownie w Częstochowie i Zabrzu odeszły od spalania węgla najpóźniej w 2027 r. – zapowiada Piotr Górnik, prezes firmy Fortum w Polsce. Jak dodaje, energia z gazu i węgla jest o 60 proc. droższa niż z odpadów komunalnych.

- W Polsce mamy ogromny potencjał do odzysku ciepła z odpadów, jak również wykorzystania ciepła odpadowego – mówi w rozmowie z WNP.PL Piotr Górnik, prezes firmy Fortum w Polsce, zajmującej się sprzedażą i dystrybucją gazu ziemnego oraz energii elektrycznej.

- Odpady pozostające po procesie sortowania, czyli tzw. frakcja resztkowa, której nie można poddać już recyklingowi, to obecnie najtańsze paliwo służące produkcji ciepła i energii elektrycznej – wskazuje Piotr Górnik.

- W minionym sezonie ciepłowniczym przeanalizowaliśmy ceny ciepła wytwarzanego w elektrociepłowniach opalanych węglem czy gazem w zestawieniu z jednostkami odzyskującymi energię z odpadów. Te opalane kopalinami były średnio o ok. 60 proc. droższe od ciepła powstającego z odpadów – twierdzi nasz rozmówca. I dodaje, że ciepłownictwo powinno postawić na zielone, lokalne źródła energii, takie jak np. pompy ciepła czy fotowoltaika.

Przedstawiciel firmy Fortum będzie jednym z panelistów „IV Kongresu GOZpodarka. Transformacja ciepłownictwa – konieczność, wyzwanie, szansa” w ramach dwudniowej konferencji PRECOP 28 (5-6 października w Katowicach). Podczas tego wydarzenia poruszone w naszej rozmowie z Piotrem Górnikiem kwestie będą jednym z głównych tematów.

- Fortum w swoich elektrociepłowniach w Polsce: w Zabrzu i Częstochowie już zaczął odchodzić od węgla; współspala go tam z RDF (skrót od ang. Refuse Derived Fuel, paliwo z odpadów komunalnych) i biomasą. Chcą państwo w tych elektrociepłowniach całkowicie węgiel wyeliminować. W jaki sposób?

- W firmie Fortum z ogromną determinacją podchodzimy do realizacji naszego długoterminowego celu strategicznego, jakim jest dać energię światu, w którym ludzie, przedsiębiorstwa i natura wspólnie prosperują.

Dlatego też do kwestii transformacji ciepłownictwa podchodzimy kompleksowo, opisując ją trzema hasłami: dekarbonizacja, digitalizacja i dywersyfikacja, czyli 3D. To nasze priorytety w transformacji lokalnego ciepłownictwa w Polsce, za którymi stoją bardzo konkretne rozwijane przez nas projekty.

W pierwszym „D”, czyli dekarbonizacji, są to takie rozwiązania, jak RDF, pompy ciepła czy odzyskiwanie ciepła odpadowego.

Drugie „D”, czyli digitalizacja, to wyjście naprzeciw oczekiwaniom klientów i zaoferowanie im elastycznych, kompleksowych rozwiązań szytych na miarę, dzięki wykorzystaniu nowych trendów i technologii. Digitalizacja pozwala zwiększyć efektywność energetyczną i bezpieczeństwo dostaw oraz obniżyć koszty komfortu cieplnego.

Ostatnim „D” jest dywersyfikacja, czyli zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego państwa oraz zapewnienie ciągłości dostaw ciepła i energii odbiorcom, poprzez wykorzystanie różnych technologii i źródeł energii.

To również zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii, elektryfikacja i odejście od paliw kopalnych importowanych do Unii Europejskiej. W ciepłownictwie lokalne, zielone źródła są nie tylko bardziej efektywne, elastyczne i ekologiczne, ale również podnoszą bezpieczeństwo dostaw, poprzez lokalne bilansowanie potrzeb i możliwości produkcyjnych.

No i cóż – nie pozostaje nam już dużo czasu na przeprowadzenie tych zmian w naszych lokalizacjach w Polsce. Wyznaczyliśmy sobie bardzo ambitny cel, żeby nasze elektrociepłownie w Częstochowie i Zabrzu odeszły od spalania węgla najpóźniej w 2027 roku. Zgodnie z naszą filozofią zrobimy to, wykorzystując lokalne zasoby i dopasowując się do lokalnych warunków.

W ciepłownictwie warto wykorzystać pompy ciepła i fotowoltaikę

- Jakich rozwiązań technologicznych potrzebuje polskie ciepłownictwo, by mogło całkowicie odejść od węgla? Na co powinno przestawiać się z węgla, szczególnie w dużych miastach, gdzie zapotrzebowanie na ciepło jest bardzo duże i może być to trudno zbilansować tylko przy użyciu OZE?

- Przed ciepłownikami w całym kraju stoi wybór, czym zastąpić paliwa kopalne. Biorąc pod uwagę koszty węglowodorów, embargo na węgiel i gaz z Rosji oraz stabilność dostaw i bezpieczeństwo energetyczne, trzeba jednak jednoznacznie stwierdzić, że dekarbonizacja jest koniecznością.

Szukanie najlepszych rozwiązań dla ciepłownictwa opiera się na poznaniu lokalnych uwarunkowań. Dzięki zwróceniu uwagi na takie czynniki, jak dostępność paliw, Fortum może elastycznie dopasować najnowsze technologie do zróżnicowanych warunków.

Inny model należy zastosować w dużych skupiskach miejskich, gdzie najlepszym rozwiązaniem jest ciepłownictwo systemowe, a inny model w mniejszych ośrodkach. W ciepłownictwie warto wykorzystać elektryfikację, między innymi dzięki coraz powszechniejszemu wykorzystaniu pomp ciepła czy układom fotowoltaicznym. Ważne, żeby również na poważnie podejść do wykorzystania ciepła odpadowego i odzysku ciepła z odpadów, których nie można już poddać recyklingowi.

Dywersyfikacja w dwóch dziedzinach, czyli miksie paliwowym i zastosowanych technologiach, pozwoli ciepłownictwu dopasować się w rozwiązaniach do lokalnych warunków - w największych systemach widzimy też konieczność zastosowania paliwa przejściowego, jakim może być gaz, ale z jasnym kierunkiem, czym w przyszłości zastąpić paliwo kopalne, jakim pozostaje gaz ziemny.

Pamiętajmy również o narzędziach cyfrowych, które w ciepłownictwie oznaczają potencjał do optymalizacji kosztów. Nie od dziś wiadomo, że najtańsze i najbardziej przyjazne środowisku jest to ciepło, którego nie wyprodukujemy. Dzięki narzędziom cyfrowym możemy skuteczniej dopasować profil produkcji do potrzeb, bez marnowania energii.

Zarządzanie zapotrzebowaniem to skuteczne narzędzie nie tylko na poziomie przemysłu i biznesu – również na poziomie gospodarstw domowych, gdzie wiedza o tym, ile zużywamy energii, to pierwszy krok do oszczędzania i kontrolowania rachunków. Stąd digitalizacja, która wspomaga zarówno świadome zużycie ciepła, jak i jego wytwarzanie.

Transformacja polskiego ciepłownictwa będzie kosztować kilkaset miliardów złotych

- Czego potrzebuje polskie ciepłownictwo, by mogło się zdekarbonizować? Jakie wsparcie lub zmiany systemowe są w tym niezbędne?

- Polskie ciepłownictwo potrzebuje pomysłów na dekarbonizację, determinacji i odwagi w ich wdrażaniu. Oczywiście koniecznym jest sfinansowanie tych ambitnych celów.

Polska ze względu na uwarunkowania klimatyczne i gęstość zabudowy dysponuje największym w Unii Europejskiej rynkiem ciepła systemowego. Energia potrzebna do ogrzewania pomieszczeń i wody użytkowej zapewniana jest przez elektrociepłownie będące częścią systemów ciepłowniczych.

Według raportu Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ) z 2023 roku ciepło systemowe wykorzystywane jest do celów grzewczych w około 40 proc. gospodarstw domowych w Polsce, czyli w około 6 mln.

W polskim ciepłownictwie nadal dominuje węgiel, którego udział w 2021 r. stanowił ok. 70 proc. paliw zużywanych w źródłach ciepła. Nowe ambitne plany związane z dekarbonizacją systemu polskiego ciepłownictwa będą kosztowne i wymagają innowacji technologicznych.

Według obliczeń PTEZ (Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych - przyp. red.) proces ten będzie wymagać ogromnych nakładów finansowych w przedziale od 276 mld zł do 418 mld zł. Dzięki nim Polska będzie w stanie sprostać wymaganiom unijnego pakietu "Fit for 55".

Energia z gazu i węgla o 60 proc. droższa niż z odpadów komunalnych

- Jak dekarbonizować polskie ciepłownictwo, by nie pociągnęło to z sobą bardzo dużych wzrostów cen ciepła? Czy to możliwe, biorąc pod uwagę, jak ogromne nakłady musi ponieść ta branża w związku z dekarbonizacją?

- W Fortum stoimy na stanowisku, że należy poszukiwać pragmatycznych rozwiązań, które są racjonalne w danej lokalizacji – czyli dostosowane do lokalnych uwarunkowań i możliwości. Podejście, że się nie da, nie jest w naszym stylu...

W minionym sezonie ciepłowniczym przeanalizowaliśmy ceny ciepła wytwarzanego w elektrociepłowniach opalanych węglem czy gazem - w zestawieniu z jednostkami odzyskującymi energię z odpadów. Elektrociepłownie opalane kopalinami były średnio o ok. 60 proc. droższe od ciepła powstającego z odpadów.

Co ważne: nawet po objęciu ciepła powstającego z odpadów systemem handlu uprawnieniami do emisji C02 ten sposób produkcji ciepła nadal będzie konkurencyjny. Obecnie odpady pozostające po procesie sortowania, czyli tzw. frakcja resztkowa, to najtańsze paliwo służące produkcji ciepła i energii elektrycznej. Warto o nich pomyśleć na poważnie w procesie układania miksu paliwowego w obszarze ciepłownictwa.

Do tego dochodzi całe spektrum ciepła odpadowego, zaczynając od odzysku energii ze ścieków aż po wykorzystanie ciepła odpadowego z procesów technologicznych, w tym szczególnie z serwerowni.

W Polsce mamy ogromny potencjał do odzysku ciepła z odpadów, jak również wykorzystania ciepła odpadowego. Jesteśmy na początku ścieżki wprowadzania innowacyjnych pomysłów w ciepłownictwie, ale te pomysły już się pojawiają w praktycznym zastosowaniu w coraz większej skali.

Dekarbonizacja ciepłownictwa w Polsce jest koniecznością - nie tylko ze względu na regulacje, które wiszą nad branżą, ale również patrząc z punktu widzenia cen akceptowalnych przez odbiorców.

Jedynie ciepło pozbawione kosztów emisji i presji politycznej, jaką obarczone są paliwa kopalne, może być konkurencyjne i akceptowalne przez odbiorców. Bardzo ważną kwestią pozostaje również poprawa jakości powietrza zarówno w dużych miastach, jak i w tych mniejszych. I tutaj jak najszybsza rezygnacja z węgla, z którego emisja jest nośnikiem smogu, jest jedyną drogą.

Wojna w Ukrainie, szantaż gazowy Rosji i ogólnoświatowy kryzys wokół paliw wywrócił stolik energetyczny, przy którym branża debatowała na temat zrównoważonej transformacji, rozłożonej w czasie, racjonalnej i zaplanowanej.

My, ciepłownicy, musimy jak najszybciej się pozbierać i przystąpić do działania, ponieważ przed nami kolejne zimy, podczas których nie może zabraknąć ciepła w racjonalnej cenie.