Jest sposób na niższe ceny prądu w 2024 r.

Widoczny na horyzoncie skokowy wzrost cen prądu dla gospodarstw domowych w 2024 roku powinien zostać złagodzony. Proponujemy tu pakiet rozwiązań - mówi w rozmowie z WNP.PL Joanna Maćkowiak-Pandera, prezeska Forum Energii, wymieniając m. in. wprowadzenie bonu energetycznego.

- Obecnie nie ma kto podjąć decyzji w sprawie cen prądu dla gospodarstw domowych na 2024 rok. Nowego rządu nie ma, ustępujący nie działa i nic nie mówi na ten temat - mówi w rozmowie z WNP.PL dr Joanna Maćkowiak-Pandera, prezeska Forum Energii.

- Jakkolwiek potoczy się tworzenie nowego rządu, to widoczny na horyzoncie skokowy wzrost opłat za prąd dla gospodarstw domowych w 2024 roku powinien być złagodzony. Mamy pakiet rozwiązań - dodaje Joanna Maćkowiak-Pandera.

Forum Energii proponuje m.in. różne warianty bonu energetycznego, by chronić zagrożonych ubóstwem energetycznym, nie stwarzając - poprzez długotrwale zaniżanie cen - zagrożenia dla równowagi dostaw energii.



Cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w ostatnich miesiącach była utrzymywana sztucznie na niskim poziomie

Od dawna wiadomo, że o ile ceny sprzedaży energii dla gospodarstw domowych nie zostaną ponownie zamrożone, to ci odbiorcy będą w 2024 roku płacić za prąd więcej niż w 2023 roku. Co w tej sprawie wynika z analizy Forum Energii?

- Cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w ostatnich miesiącach miała niewiele wspólnego z realnymi kosztami jej produkcji, była utrzymywana sztucznie na niskim poziomie i traktowana jako interfejs kontaktu z wyborcą.

Interwencja ze strony państwa w 2022 roku w tym obszarze była jednak konieczna ze względu na bezprecedensowe wzrosty cen na rynkach hurtowych, choć można mieć zastrzeżenia co do wysokości i sposobu wdrożenia pomocy dla odbiorców.

Mechanizmy mrożenia cen energii dla gospodarstw domowych zostały zaplanowane do końca 2023 roku i jeśli zostaną wygaszone, to największych wzrostów w zestawieniu z tegorocznymi, zamrożonymi cenami, aż o blisko 70 proc., można się spodziewać w gospodarstwach domowych o średnim zużyciu na poziomie 2000 kWh (2 MWh) rocznie.

W każdym razie tyle pokazuje rynek, ale ceny sprzedaży energii elektrycznej dla większości gospodarstw i ceny dystrybucji dla wszystkich odbiorców zatwierdza URE (Urząd Regulacji Energetyki - red.), więc najpewniej bez przedłużania interwencji państwa wzrost cen za energię całkowicie regulowanych przez URE byłby mniejszy niż te 70 proc. Regulator nie może jednak podjąć decyzji, która radykalnie odbiega od realiów rynku.

Przy czym, gdy w naszej analizie mowa o cenach energii, to chodzi o łączne opłaty za energię, tzn. za samą energię i jej dystrybucję z uwzględnieniem podatków, a na potrzeby szacunków na 2024 rok założono stawki dystrybucyjne, VAT, akcyzy i innych opłat, jak mocowa, na poziomie z 2023 roku.

Dynamika wzrostu cen nie raz straszyła odbiorców. Jakie ceny MWh wynikają z państwa szacunków dla gospodarstw domowych o średnim zużyciu na poziomie 2000 kWh?

- Według naszych analiz średnia cena za energię, tj. cena brutto za energię wraz z dystrybucją dla gospodarstwa domowego o zużyciu rocznym energii na poziomie 2 MWh, w 2022 roku wynosiła 0,77 zł/kWh, w 2023 roku po zamrożeniu cen to było już 0,9 zł/kWh, a w 2024 roku bez dalszego mrożenia cen możemy się spodziewać około 1,51 zł/kWh.

Z kolei na przykład gospodarstwa domowe z pompą ciepła o zużyciu energii na poziomie 9000 kWh bez jakiejkolwiek interwencji państwa będą musiały się liczyć w 2024 roku ze wzrostem cen energii o około 25 proc.

W liczbach bezwzględnych, według szacunków, wygląda to tak, że ta grupa odbiorców w 2022 roku płaciła średnio 0,7 zł/kWh, w 2023 roku według obowiązujących reguł, w tym limitów zużycia i cen maksymalnych, około 1,17 zł/kWh, a w 2024 roku bez żadnego wsparcia będzie płacić około 1,42 zł/kWh. To bardzo duże wzrosty kosztów realizacji podstawowej potrzeby gospodarstw domowych, jaką jest ogrzewanie.

Obecnie nie ma kto to podjąć decyzji w sprawie cen prądu dla gospodarstw domowych na 2024 rok

Co dalej powinno się dziać państwa zdaniem z cenami energii dla gospodarstw domowych? Mrozić je znowu na 2024 rok czy nie?

- Problem jest poważny, bo interwencja państwa w ceny prądu dla gospodarstw domowych na 2023 rok była bardzo duża.

Część odbiorców w ogóle nie zauważyła kryzysu energetycznego, a państwo za to zapłaciło kilkadziesiąt miliardów złotych. Gdyby nie było interwencji państwa, to teraz mówilibyśmy o spadku cen energii dla gospodarstw domowych na 2024 rok o około 30 proc., a mówimy o wzroście w stosunku do zamrożonych cen.

Niefortunne jest to, że obecnie nie ma kto podjąć decyzji w sprawie cen prądu dla gospodarstw domowych na 2024 rok. Deklaracje polityków deklaracjami, ale nowego rządu nie ma, ustępujący nie działa i nawet nic nie mówi na ten temat. Przedłużanie procesu powołania nowego rządu nie pozostawia wielkiej przestrzeni do podjęcia przed końcem roku decyzji, co dalej z cenami prądu dla gospodarstw domowych.

Jakkolwiek potoczy się tworzenie nowego rządu, to naszym zdaniem widoczny na horyzoncie skokowy wzrost opłat za prąd dla gospodarstw domowych w 2024 roku powinien być złagodzony.

Proponujemy pakiet rozwiązań: bon energetyczny w różnych wariantach, wsparcie przez taryfę dystrybucyjną inwestycji, kredyt inwestycyjny - prawdziwe 0 proc., dodatkowe pieniądze na poprawę efektywności energetycznej budynków oraz specjalną taryfę na ogrzewanie budynków energią elektryczną.

Działania te mogą być sfinansowane z pieniędzy Krajowego Planu Odbudowy (KPO), który naszym zdaniem prawdopodobnie zostanie niedługo odblokowany oraz z przychodów budżetu państwa ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2.

Decyzję o złagodzeniu podwyżek musi podjąć przyszły rząd. Konieczne wsparcie działań na rzecz efektywności energetycznej

Opowiadacie się za wdrożeniem wszystkich tych rozwiązań na raz?

- Przedstawiamy różne opcje i konsekwencje finansowe decyzji, ponieważ decyzja o głębokości interwencji to decyzja polityczna. Sztuczne zaniżanie cen energii, bez odzwierciedlenia realnych kosztów, jest na dłuższą metę szkodliwe.

Ale tu istotne są kwestie społeczne – przede wszystkim sytuacja mniej zamożnych gospodarstw domowych i decyzje rządu PiS o tak radykalnym zaniżaniu cen. Dlatego rekomendujemy stopniowe odchodzenie od mrożenia cen, bon energetyczny i przedstawienie szerokiego pakietu rozwiązań, które ułatwią odbiorcom podejmowanie działań przynoszących trwałe efekty. Wszystkie te działania można podjąć z odblokowanego KPO.

Uważamy, że szykujący się wzrost cen prądu dla gospodarstw domowych w 2024 roku powinien być złagodzony i uznajemy, że decyzję tę musi podjąć przyszły rząd, który będzie wiedział, ile to kosztuje i czy ma pieniądze, na ten cel.

W każdym razie ważne jest, żeby nie skupiać się tylko na działaniach faktycznie wspierających konsumpcję prądu, bo tym jest mrożenie cen, ale żeby też uruchomić działania inwestycyjne w obszarze poprawy efektywności energetycznej i rozwoju sieci, których skutki będą długotrwałe.

Decyzja na pewno jest trudna, bo w Polsce jesteśmy po głębokim, bardzo kosztownym mrożeniu cen energii, ale jak widać - to nie rozwiązuje problemu. Więcej, obecnie nic nie wskazuje na to, żeby w najbliższych latach ceny energii miały spaść do takiego poziomu, na jakim zostały zamrożone na 2023 rok.

Długotrwałe zaniżanie cen stanowi zagrożenie dla równowagi w dostawach energii

Jak miałby działać bon energetyczny?

- Mrożenie cen energii może być zastąpione lub uzupełnione przez wprowadzenie bonu energetycznego. Jest to klasyczne działanie osłonowe - świadczenie pieniężne skierowane do gospodarstw domowych, na wzór znanych z tarczy antyinflacyjnej dodatków osłonowych – coraz powszechniej stosowane w innych krajach Unii Europejskiej, na przykład w Austrii.

Zaproponowaliśmy trzy warianty wprowadzenia bonu energetycznego, dwa bez mrożenia cen energii i jeden z częściowym mrożeniem cen energii do zużycia 1000 kWh i odmrożeniem w 2025 roku. Te warianty różnią się od siebie zakresem (nie każdy obejmuje wszystkie gospodarstwa domowe), a także wartością bonu energetycznego, a w konsekwencji też kosztami dla budżetu państwa i poziomem wzrostu kosztów energii w 2024 roku dla gospodarstw domowych.

Przykładowo dla budżetu najdroższy jest wariant z częściowym mrożeniem cen energii dla wszystkich gospodarstw domowych i wsparciem bonem najmniej zamożnych gospodarstw domowych - ponad 9 mld zł, a najtańszy jest wariant bez mrożenia cen ze wsparciem bonem najmniej zamożnych gospodarstw domowych - około 3 mld zł.

Często słychać, że ceny prądu powinny, czy też muszą, być akceptowalne. Poszczególne grupy odbiorców są jednak bardzo zróżnicowane, więc czy można wskazać jakiś jeden akceptowalny poziom wzrostu cen prądu na 2024 rok dla gospodarstw domowych?

- Każdy odbiorca chce niskich cen energii i trudno ocenić, jaki poziom wzrostów można uznać za „akceptowalny” dla gospodarstw domowych ogółem. Zasady kształtowania cen energii są skomplikowane i nie są idealne, ale generalnie konkurencyjny i płynny rynek gwarantuje równowagę pomiędzy podażą a popytem, daje impuls do inwestycji oraz oszczędzania.

Natomiast trwałe zaburzanie sygnałów cenowych, a szczególnie długotrwałe zaniżanie cen stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa utrzymania równowagi w dostawach energii. Przykładem tego, jak działa regulacja ceny w oderwaniu od rynku, były fizyczne niedobory paliwa na stacjach Orlenu. Zaniżona cena spowodowała zwiększenie konsumpcji, co doprowadziło do fizycznych braków towaru.

To moim zdaniem wystarczająca nauczka, żeby odejść od ogólnego mrożenia cen energii dla gospodarstw domowych, kierując wsparcie tam, gdzie jest konieczne, do odbiorców zagrożonych ubóstwem energetycznym.