Jest sposób na szybkie zredukowanie cen energii w Europie

Powinniśmy znowelizować politykę klimatyczną i na przykład tymczasowo zawiesić system ETS - zaznacza prof. Tomasz Grzegorz Grosse z Uniwersytetu Warszawskiego.

- W sytuacji kiedy w wyniku kryzysu energetycznego straciliśmy konkurencyjność, to powinniśmy znowelizować politykę klimatyczną i na przykład tymczasowo zawiesić system ETS (unijny system handlu uprawnieniami do emisji - dop. red. ) - zaznacza prof. Tomasz Grzegorz Grosse z Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert Instytutu Sobieskiego ds. europejskich w wywiadzie dla „Naszego Dziennika” z 16 grudnia 2022 roku.

- W ten sposób można by zredukować ceny energii w Europie. Należałoby też odciąć system cen w Europie od mechanizmów spekulacyjnych. W tej chwili ceny energii są w dużym stopniu dostosowywane do cen giełdowych, w związku z tym jeśli udałoby się zbudować inny mechanizm regulowania cen energii - w czasie kryzysu energetycznego, to można byłoby liczyć na spadek tych cen ze względu na zmniejszenie szans działań spekulantów finansowych - dodaje.

Wskazuje przy tym, że jest wiele metod, żeby ratować konsumentów, producentów - w tym również producentów nawozów sztucznych, a tym samym hamować ceny żywności w Europie.

- Tyle że z jakichś powodów Europa nie sięga po te najprostsze instrumenty - podkreśla.

- Natomiast słowa Ursuli von der Leyen torują drogę do kolejnego zaciągnięcia długów, a tym samym prawdopodobnie wprowadzenia nowych podatków europejskich. Byłby to kolejny krok do federalizacji Europy - tym razem nie na rzecz południa strefy euro, jak to było w przypadku Europejskiego Funduszu Odbudowy, tylko byłby to zastrzyk finansowy głównie dla zachodnioeuropejskich korporacji, które w ten sposób próbuje się ratować w czasie dekoniunktury - zaznacza prof. Grosse.

Przypomina on, że jeżeli rosną ceny, to siłą rzeczy gospodarka jest mniej konkurencyjna. Między innymi dlatego tak groźna dla Polski jest polityka klimatyczna UE, bowiem ona powodowała, że ceny nośników energii musiały u nas wzrosnąć.