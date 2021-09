Jest sposób na wyhamowanie wzrostów cen energii

Rozproszenie energetyki, czyli włączenie do systemu małych producentów, może wyhamować wzrosty cen energii – wskazywali uczestnicy sesji "Przyszłość rynku energii w Polsce. Rosnąca rola konsumenta w energetyce", która odbyła się w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Jak ochronić wrażliwych?

Ogromne inwestycje w sieci dystrybucji

Ceny na wolności? Najpierw dyskusja

– Ceny energii na rynku zachodniej Europy wzrosły, bo nie było wystarczającej ilości energii wiatrowej, a wystąpiły niedobory produkcji gazu w Norwegii czy Rosji – uważa prof. Wojciech Suwała z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jego zdaniem zjawisko może być przejściowe, po zimie możemy wrócić do niższych cen, ale obecnie jest potrzeba unijnych regulacji, które wyhamują ten trend.Dr hab. Mariusz Swora, były prezes Urzędu Regulacji Energetyki, jest jednak sceptyczny. Jego zdaniem Komisja Europejska nie podejmie w tym kierunku kroków, a odbiorcy energii mogą liczyć jedynie na regulacje krajowe. Dopłaty do cen energii dla konsumentów wprowadzają np. Włochy, Francja, Hiszpania.Czytaj też: URE: trzeba liczyć się ze wzrostami cen energii – Ochrona odbiorców wrażliwych jest kluczowa. Jesteśmy do niej zobowiązani unijnymi dyrektywami. Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce zaproponować szeroką strategię w tej sprawie – zapowiedział Paweł Pikus, dyrektor Departamentu Elektroenergetyki i Gazu Ministerstwa Klimatu i Środowiska. I wymienił składniki systemu.Ma on obejmować pomoc w ubóstwie energetycznym, możliwości inwestowania w pomoc w wyjściu z ubóstwa energetycznego i wsparcie, by nie wpaść w nie ponownie. – Zaprezentujemy ten program w przeciągu tygodnia lub dwóch, czekamy na akceptację rządu – powiedział.Pikus przyznał, że ministerstwo chce utrzymać system dodatków energetycznych, ale mają one trafić nie tylko do osób, które są dziś objęte systemem pomocy społecznej. Wprowadzone ma zostać kryterium dochodowe. Dyskusje w rządzie na ten temat trwają.Programy inwestycyjne, takie jak Mój prąd czy StopSmog, mają zostać także zmienione, by były dostępne i atrakcyjne dla odbiorców "o mniej zasobnym portfelu". – Przez inwestycje w niskoemisyjne źródła energii i efektywność energetyczną osoby te będą mogły wyjść z ubóstwa energetycznego – zapewnił Paweł Pikus. W sieci dystrybucyjne musimy zainwestować 120 mld złotych do 2030 roku, by sprostać oczekiwaniom uczestników rynku – mówił Robert Zasina, prezes Tauron Dystrybucja i szef Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. W całej Europie kwoty te szacuje się na ok. 400 miliardów euro.Musimy przemodelować proces taryfowania, powinny też pojawić się dotacje na ten cel. Zasina przyznał, że Tauron prowadzi rozmowy na temat zmian w taryfach z Urzędem Regulacji Energetyki. – Chodzi o to, by stawki były akceptowalne dla odbiorców, by energia nie była luksusem. Nasz plan inwestycyjny musimy rozłożyć na kilka lat, ale to jest i tak wzrost rzędu 50-70 proc. nakładów rocznie – zaznacza Zasina.– Sam proces wymiany liczników na inteligentne będzie kosztować 7,9 mld złotych – szacuje szef Taurona.– Uważam, że czekają nas podwyżki cen i to dwucyfrowe – mówił Marek Kulesa, dyrektor Biura Towarzystwa Obrotu Energią. Wymienił przyczyny: rosnące zapotrzebowanie na energię w gospodarce po pandemii, rosnące ceny emisji za tonę CO2, a także ceny paliw. Jego zdaniem, by to wyhamować, należy rozważyć uwolnienie cen energii. – Pełny rynek to rynek bez obowiązku zatwierdzania taryf – podkreślił.– Niewątpliwie jest to zagadnienie, które wraca i jest dyskutowane. Nigdy nie ma dobrego czasu na to, a decyzję o uwolnieniu cen z roku na rok podjąć jest coraz trudniej. Nie mam zatem odpowiedzi, kiedy powinno to nastąpić – odpowiedziała Katarzyna Szwed-Lipińska z URE.