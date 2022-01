Jest sposób na wysokie ceny prądu i gazu. Prostszy niż się wydaje

Rosnące ceny energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła sieciowego będą skłaniały odbiorców - tak indywidualnych, jak i komercyjnych - do poszukiwania sposobów zmniejszania kosztów ich zakupu. Odpowiedzią jest tutaj poprawa efektywności energetycznej - obecną sytuację dotyczącą efektywności energetycznej i perspektyw sektora komentują dla WNP.PL przedstawiciele Danfoss Poland, Siemensa i DB Energy.

Może być lepiej

Ciekawy rok

Świadomość rośnie

Ograniczenie śladu węglowego

Wyjście z kryzysu



- Poprawa efektywności energetycznej to najlepszy sposób na tzw. green restart. Pamiętajmy, że z każdego kryzysu możemy wyjść dużo silniejsi, obierając nową drogę. Obecnie takim kierunkiem jest neutralność klimatyczna, którą Europa ma osiągnąć do połowy stulecia. Efektywność energetyczna może przyczynić się do tego w 40 proc., ale musimy podwoić obecny poziom inwestycji. Olbrzymi i wciąż niewykorzystany potencjał drzemie w sektorze budownictwa – również w Polsce - zapewnia Adam Jędrzejczak z Danfoss.



Jego zdaniem obecnie nie trzeba już przekonywać do efektywności energetycznej ani decydentów, ani przedsiębiorców.



- Dziś w dyskusjach nie tłumaczymy już, że powinien to być priorytet działań, ale jakie technologie wybrać i w jaki sposób tego dokonać. Bardzo wyraźnie widać to wśród firm, które systematycznie podnoszą swoje zobowiązania redukcyjne i są świadome, że - chcąc być konkurencyjne na europejskim rynku - muszą zadbać o ograniczenie swojego śladu węglowego; najlepszym sposobem, żeby to osiągnąć , pozostajej efektywność energetyczna - podsumowuje Adam Jędrzejczak.



Czytaj także: Atom i gaz zyskują poparcie. Rośnie opór przeciw rozszerzeniu handlu emisjami na budynki - Poprawa efektywności energetycznej to najlepszy sposób na tzw. green restart. Pamiętajmy, że z każdego kryzysu możemy wyjść dużo silniejsi, obierając nową drogę. Obecnie takim kierunkiem jest neutralność klimatyczna, którą Europa ma osiągnąć do połowy stulecia. Efektywność energetyczna może przyczynić się do tego w 40 proc., ale musimy podwoić obecny poziom inwestycji. Olbrzymi i wciąż niewykorzystany potencjał drzemie w sektorze budownictwa – również w Polsce - zapewnia Adam Jędrzejczak z Danfoss.Jego zdaniem obecnie nie trzeba już przekonywać do efektywności energetycznej ani decydentów, ani przedsiębiorców.- Dziś w dyskusjach nie tłumaczymy już, że powinien to być priorytet działań, ale jakie technologie wybrać i w jaki sposób tego dokonać. Bardzo wyraźnie widać to wśród firm, które systematycznie podnoszą swoje zobowiązania redukcyjne i są świadome, że - chcąc być konkurencyjne na europejskim rynku - muszą zadbać o ograniczenie swojego śladu węglowego; najlepszym sposobem, żeby to osiągnąć , pozostajej efektywność energetyczna - podsumowuje Adam Jędrzejczak.

W roku 2022 można spodziewać się przyspieszenia poprawy efektywności energetycznej w Polsce?- Z pewnością gwałtownie rosnące ceny mediów energetycznych są silną motywacją dla firm do podjęcia działań w kwestii oszczędzania energii oraz maksymalizacji efektywności energetycznej. Z jednej strony mowa o "szanowaniu" energii, a z drugiej - o utrzymaniu konkurencyjności na rynku polskim, europejskim oraz światowym. Musimy bowiem pamiętać, że polskie przedsiębiorstwa aktywnie działają również poza granicami kraju - wskazuje Dariusz Sokulski z Siemensa.Podkreśla, że w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy nastąpiły duże zmiany dotyczące celów redukcji emisji gazów cieplarnianych. Przekładają się one na koszty mediów energetycznych, a także na strategie firm polskich, firm międzynarodowych oraz ich dostawców.Firmy produkujące w Polsce, będące częścią globalnych łańcuchów dostaw, stają przed wyzwaniem ograniczenia śladu węglowego. Wszystko to znajduje swoje odzwierciedlenie w proaktywnych działaniach przedsiębiorstw. Wiele z nich ogłosiło swe polityki zrównoważonego rozwoju, które zawierają cele związane z dekarbonizacją nie tylko działalności własnej, ale również całego łańcucha wartości.- Z pewnością będzie to ciekawy rok w kategorii startujących projektów - zarówno po stronie odbiorców, jak i polityki klimatycznej. Będzie to miało m.in. związek z przyjętym przez Komisję Europejską pakietem Fit for 55, który docelowo ma doprowadzić Europę do neutralności klimatycznej w 2050 roku - wskazuje Krzysztof Piontek z DB Energy.Zwraca uwagę, że w przypadku Polski mówimy o ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych netto o 55 proc. względem 1990 roku. Na te zmiany mamy tylko 8 lat. To bardzo mało...- Dlatego konieczna jest wiedza ekspertów, którzy pomogą dobrze wykorzystać ten czas i zaplanować działania w sposób pozwalający uzyskać jak najlepsze efekty, a być może na transformacji nawet zarobić. Przedsiębiorcy muszą liczyć się z tym, że dla wielu z nich pakiet Fit for 55 wiąże się z koniecznością przemodelowania struktury produkcji i zasilania - podpowiada Krzysztof Piontek.Są też inne czynniki, które będą korzystne dla poprawy efektywności energetycznej w 2022 r.- Rok 2022 witamy nie tylko nowymi programami ogłoszonymi przez NFOŚiGW wspierającymi modernizację budynków, ale również opublikowaną niedawną propozycją rewizji dyrektywy budynkowej (EPBD). Końcówka 2021 r. to również intensywny wzrost cen energii. Nie mam zatem wątpliwości, że w 2022 r. efektywność energetyczna powinna być w Polsce priorytetem, który - w przeciwieństwie do chwilowych działań osłonowych - długofalowo rozwiąże problem, ograniczając wpływ wahań cen energii na użytkowników końcowych - przekonuje Adam Jędrzejczak z Danfoss.Szybujące ceny energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła z pewnością będą wpływały na działania zwiększające efektywność energetyczną. Do konkretnych działań potrzebna jest jeszcze świadomość wśród odbiorców energii i gazu - i to zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych czy przemysłowych. Ta świadomość rośnie.- Pojawiające się w mediach i opinii publicznej informacje sprawiają, że nasza świadomość - w kontekście poprawy efektywności energetycznej - rośnie. Niestety zauważamy inny problem: właściwe zrozumienie, czym jest efektywność energetyczna i jak ją mądrze wdrożyć we własnym przedsiębiorstwie, by móc działać i przejść przez nadchodzącą transformację energetyczną, jaka czeka Polskę i Europę - wskazuje Krzysztof Piontek z DB Energy.Jego zdaniem osobnym tematem jest charakter wymaganych inwestycji, które często dotykają dość głęboko procesów produkcyjnych. W tej mierze przedsiębiorcy są zmuszeni zaufać dostawcom i doradcom, że proponowane zmiany i samo wdrożenie, nie będą miały negatywnego wpływu na produkcję.- Do tej pory mimo wysokiej świadomości związanej z koniecznością poprawy, właśnie brak zaufania i rozległy charakter wymaganych inwestycji były głównymi elementami wstrzymującymi proces poprawy efektywności - ocenia Krzysztof Piontek.Także inni eksperci oceniają, że świadomość dotycząca poprawy efektywności energetycznej wygląda u nas coraz lepiej.- Z wieloletniego doświadczenia we współpracy z przedsiębiorcami mogę stwierdzić, że ta świadomość rośnie - zarówno co do konieczności zwiększania efektywności energetycznej, jak i potrzeby dekarbonizacji przedsiębiorstw - przekonuje Dariusz Sokulski z Siemensa.Zwraca uwagę, że wiele firm oczekuje od swoich dostawców ograniczania śladu węglowego w ich działalności, co ma na celu ograniczenie śladu węglowego finalnego produktu.Jeżeli przykładowo producent samochodów deklaruje, że do 2030 roku zneutralizuje ślad węglowy w całym łańcuchu wartości, oznacza to, że będzie wybierał tych dostawców, którzy w określonej jakości i kosztach, dostarczą mu produkt z najmniejszym śladem węglowym.Polskie firmy, które w dużej mierze są dostawcami dla większych firm, będą zatem musiały wdrażać plany dekarbonizacyjne, aby dalej pozostać atrakcyjnymi i konkurencyjnymi na rynku. To nie są już tylko plany, ale namacalne i konkretne działania.- Przytoczę przykład realizacji pewnego projektu, gdzie na koszt i ryzyko Siemensa wdrożyliśmy szereg usprawnień, które zmniejszyły ślad węglowy fabryki o ponad 33 proc, a zużycie energii - o ponad 20 proc. W ramach świadczonej usługi efektywności energetycznej przez kolejne lata gwarantujemy uzyskanie co roku oszczędności energetycznych na poziomie ponad 2 milionów złotych. Mowa o projekcie dla Brintons Agnella z Białegostoku, największej polskiej fabryki dywanów i wykładzin - wyjaśnia Dariusz Sokulski.Działania zwiększające efektywność energetyczną mogą być jedną z sił, która pomoże gospodarkom wygrzebać się z kryzysu spowodowanego pandemią.