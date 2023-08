Jest szansa na dodatkową obniżkę rachunków za prąd

Do marszałka Sejmu wpłynęła poprawka posłów PiS do ustawy mrożącej ceny prądu na poziomie z roku ubiegłego. Jeśli wejdzie w życie, rachunki Polaków za energię elektryczną zostaną obniżone o kolejne 5 proc. z datą od 1 stycznia 2023 r.

W środę w Sejmie zaplanowano m.in. drugie czytanie ustawy o zasadach udzielenia państwowych gwarancji za zobowiązania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. To właśnie w ramach tej dyskusji do marszałka Sejmu wpłynęła poprawka do innej ustawy - o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r.- - zauważa Business Insider Polska. Ustawa zamroziła ceny prądu dla gospodarstw domowych na poziomie z 2022 r. Poprawka ma na celu obniżenie tej kwoty jeszcze o 5 proc., a niższe rachunki za prąd mają obowiązywać z mocą wsteczną - od 1 stycznia 2023 r.

Jak wynika źródeł, Business Insider zbliżonych do PiS, poprawka ma poparcie rządu, a jej inicjatorem jest wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Jej omówienie zaplanowano na posiedzenie sejmowej Komisji ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych w środę wieczorem.

Taka zmiana oznaczać będzie konieczność zwiększenia rekompensat dla sprzedawców energii. Rząd jak dotąd szacował, że wprowadzenie tarcz chroniących wszystkich uprawnionych odbiorców w 2023 r. przed wysokimi cenami prądu pochłonie w sumie około 46 mld zł. To pieniądze, które popłyną głównie do sprzedawców prądu, którzy zamiast rynkowej ceny naliczają klientom stawki mocno zaniżone. Część pieniędzy na rekompensaty pochodzi z funduszu przeciwdziałania COVID-19, a część z funduszu wypłaty różnicy ceny.

Na ten drugi fundusz zrzucają się wytwórcy energii, którzy muszą odprowadzać tam swoje "nadmiarowe przychody", liczone zgodnie z przyjętą w ustawie metodologią. Tylko Polska Grupa Energetyczna szacuje, że na mrożenie cen przekaże w tym roku 10 mld zł.