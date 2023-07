Jest umowa na budowę pirsu przy przyszłej elektrowni jądrowej na Pomorzu

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe i Urząd Morski w Gdyni podpisały we wtorek umowę na budowę finansowanej z budżetu państwa ok. 1000 m konstrukcji morskiej do rozładunku przy planowanej elektrowni jądrowej na Pomorzu. Rząd przeznaczył na ten cel 900 mln zł.

Na mocy umowy Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni będzie odpowiedzialny za zdobycie odpowiednich zgód, a następnie budowę MOLF - konstrukcji do rozładunku przewożonych drogą morską elementów. Dzięki temu największe elementy elektrowni będą mogły być dostarczone drogą morską.

Przyjęty przez rząd w formie uchwały wieloletni program finansowania inwestycji towarzyszących budowie na Pomorzu pierwszej elektrowni jądrowej przewiduje na budowę tej konstrukcji 907 mln zł.