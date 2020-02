Jest umowa na przyłączenie nowej elektrociepłowni do wrocławskiej sieci

Kogeneracja oraz Fortum Power and Heat Polska podpisały umowę o przyłączenie do sieci ciepłowniczej we Wrocławiu nowego źródła ciepła, jakim będzie wybudowana w podwrocławskich Siechnicach nowa elektrociepłownia.

Harmonogram projektu zakłada uruchomienie bloku gazowo-parowego w sierpniu 2023 roku.

Tylko w 2019 roku Fortum przeznaczyło prawie 58 milionów złotych na rozbudowę i modernizację sieci, dzięki czemu około 15 tysięcy wrocławian zyskało dostęp do ciepła sieciowego.

Jak przekazała Agnieszka Dietrich z biura prasowego PGE Energia Ciepła, do której należy Kogeneracja, umowa została podpisana w czwartek 20 lutego.

"Elektrociepłownia Nowa Czechnica, zasilana paliwem niskoemisyjnym - gazem, zastąpi obecną elektrociepłownię węglową należącą do Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. Podobnie jak w przypadku obecnego zakładu, nowa elektrociepłownia w Siechnicach będzie zaopatrywać w ciepło południowo-wschodnią część Wrocławia, gdzie dystrybutorem ciepła jest firma Fortum, jak również, poprzez sieć lokalną - należącą do Kogeneracji - odbiorców w Siechnicach i Świętej Katarzynie. Podpisana umowa gwarantuje przyłączenie nowego źródła do sieci ciepłowniczej należącej do spółki Fortum" - napisano w komunikacie.

Jak podano, budowa Nowej Czechnicy posiadającej zwiększone moce produkcyjne pozwoli na rozbudowę sieci ciepłowniczej we Wrocławiu oraz zabezpieczy dostawy energii na następne kilkadziesiąt lat.

"Poprzez zastosowanie nowoczesnej technologii oraz niskoemisyjnego paliwa, produkcja ciepła i energii elektrycznej będzie się odbywać w przyjazny dla środowiska sposób, dzięki czemu mieszkańcy będą mogli oddychać czystszym powietrzem" - czytamy w komunikacie.

"Podpisana umowa to ważny krok w realizacji naszej inwestycji, która wpisuje się w Strategię Ciepłownictwa Grupy Kapitałowej PGE. Jej kluczowe założenia to zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz polepszenie stanu powietrza w polskich miastach" - podkreślił cytowany w komunikacie prezes Kogeneracji Paweł Szczeszek.

Harmonogram projektu zakłada uruchomienie bloku gazowo-parowego w sierpniu 2023 roku. Do tego czasu produkcja energii elektrycznej i ciepła zapewniona będzie z obecnie eksploatowanych urządzeń oraz części szczytowej nowej elektrociepłowni w Siechnicach, której uruchomienie planowane jest na drugą połowę 2022 roku.