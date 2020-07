Jest źle, a może być gorzej. Firmy energochłonne krytycznie o rynku mocy

Firmy energochłonne przekonują, że płacą za energię elektryczną o 40 proc. więcej niż ich konkurencja w innych krajach UE, a wejście 1 października 2020 r. w życie rynku mocy i pobór opłaty mocowej powiększą tę różnicę do 70 proc. Dlatego chcą, by zawiesić wprowadzenie rynku mocy.

- W Niemczech jesteśmy dużym beneficjentem tego, co się dzieje na rynku mocy i rynku energii - podkreśla Mirosław Skowron.U naszych zachodnich sąsiadów fabryki należące do Ciech wytwarzają energię elektryczną z gazu i są przywoływane do pracy przez tamtejszego operatora systemy przesyłowego w przypadku, kiedy nie ma produkcji energii z OZE. U nas Ciech wytwarza energię elektryczną z węgla.Firmy energochłonne napisały list do premiera Mateusza Morawieckiego, w którym postulują zawieszenie rynku mocy do końca 2021 r. W tym czasie miałyby zostać wypracowane nowe przepisy dotyczące działania firm energochłonnych na rynku mocy.- Musimy mieć czas na zmianę podejścia do ustawy o rynku mocy. Doświadczenie pokazało, że istniejące regulacje się nie sprawdziły - to nie jest element pozwalając zwiększyć konkurencyjność polskiego przemysłu - podsumowuje Mirosław Skowron.