Jeszcze we wrześniu pojawią się ważne informacje dla "zielonych" inwestorów

Według przewidywań jeszcze we wrześniu 2023 roku zostanie skierowany do konsultacji publicznych i opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji projekt rozporządzenia dotyczącego cen referencyjnych do tegorocznych aukcji OZE – poinformował WNP.PL resort klimatu i środowiska.

W aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z 2022 w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z OZE, którym zostały wyznaczone ceny referencyjne do aukcji OZE w 2022 roku nie ma wskazania, którego roku ono dotyczy.

W związku z tym pojawiły się opinie, że jeżeli to rozporządzenie nie zostanie zmienione lub zastąpione nowym, to podane w nim ceny referencyjne znajdą zastosowanie do tegorocznych aukcji OZE. Ale nie zanosi się na taki scenariusz.

Z informacji uzyskanych w Ministerstwie Klimatu i Środowiska (MKiŚ) wynika, że planowane jest ogłoszenie nowych cen referencyjnych, które znalazłyby zastosowanie do aukcji OZE w 2023 zaplanowanych, zgodnie z harmonogramem podanym przez URE, na listopad 2023.

W wykazie prac legislacyjnych MKiŚ pod numerem 1112 w sierpniu 2023 został umieszczony punkt pt. "Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje oraz referencyjnych wolumenów sprzedaży energii elektrycznej".

Planowany termin wydania tego rozporządzenia, zgodnie z wykazem prac legislacyjnych MKiŚ, to październik 2023.

- Obecnie trwają prace nad projektem rozporządzenia. Przewidujemy, że jeszcze w tym miesiącu zostanie on skierowany do konsultacji publicznych i opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) - podało WNP. biuro prasowe MKiŚ.

W 2022 roku spośród siedmiu przeprowadzonych aukcji OZE tylko trzy zostały rozstrzygnięte.

- Obecna sytuacja geopolityczna nie pozostaje bez wpływu na decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw sektora energetycznego. (...) Niestabilność i duża niepewność prognoz rynkowych cen energii, zauważalne różnice cen referencyjnych w poszczególnych koszykach, a także zmieniające się otoczenie prawne wpływają na spadek atrakcyjności aukcji jako systemu wsparcia OZE - komentował Rafał Gawin, prezes URE.