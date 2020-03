Jeżeli masz wątpliwości ws. umowy na prąd czy gaz, możesz skontaktować się z URE

Na rynku działa wiele firm oferujących sprzedaż prądu i gazu, lecz wraz ze wzrostem ich liczby, pojawiają się i takie, które stosują nieuczciwe praktyki - ostrzega w Światowym Dniu Konsumenta Urząd Regulacji Energetyki. URE przypomina, by czytać umowy, a w razie wątpliwości skontaktować się z Urzędem.

Urząd przypomina, że jest regulatorem cen energii elektrycznej i gazu. To on zatwierdza oferty taryfowe sprzedawców z urzędu.

Jeśli mamy wątpliwości co do treści umowy, możemy je wyjaśnić w biurze obsługi klienta danego przedsiębiorstwa lub w punkcie informacyjnym dla odbiorców energii i paliw gazowych URE,

Urząd podkreśla, by przed podpisaniem umowy dokładnie ją przeczytać, sprawdzając np. nazwę dostawcy, określone w umowie opłaty, okres obowiązywania umowy, warunki jej rozwiązania.

- Postępowania taryfowe prowadzone przez prezesa URE mają na celu zapewnienie, że ceny energii elektrycznej i gazu proponowane odbiorcom końcowym w gospodarstwach domowych będą miały racjonalne uzasadnienie w kosztach ponoszonych przez przedsiębiorców - podkreślono.

Urząd zwraca uwagę, że klienci zawierający umowy na kupno energii elektrycznej czy gazu od sprzedawców powinni, oprócz ceny, zwrócić uwagę np. na to, na jaki okres zawierany jest kontrakt - czy jest on automatycznie przedłużany, czy nie ma zapisów np. o dodatkowych opłatach lub karach.

Dlatego URE informuje, by w przypadku otrzymania oferty upewnić się, czy osoba ją składająca jest rzeczywiście przedstawicielem firmy, za którego się podaje. Powinniśmy poprosić o okazanie legitymacji służbowej bądź identyfikatora lub upoważnienia.

Urząd podkreśla, by przed podpisaniem umowy dokładnie ją przeczytać, sprawdzając np. nazwę dostawcy, określone w umowie opłaty, okres obowiązywania umowy, warunki jej rozwiązania.

- Nie należy ulegać presji przedstawiciela handlowego, w przypadku namawiania do szybkiego podpisania umowy bez uprzedniego jej przeczytania. Odbiorca nie powinien podpisywać umowy tylko na podstawie zapewnienia ze strony przedstawiciela handlowego, że ten dokładnie przedstawił ofertę - - przestrzega Urząd.

Jeśli mamy wątpliwości co do treści umowy, możemy je wyjaśnić w biurze obsługi klienta danego przedsiębiorstwa lub w punkcie informacyjnym dla odbiorców energii i paliw gazowych URE, dzwoniąc pod numer telefonu: 22 244 26 36, lub wysyłając maila na: drr@ure.gov.pl. URE poinformowało, że w 2019 r. do punktu klienci skierowali 3 tys. zgłoszeń i zapytań.

Na stronie URE w zakładce "Poradnik Odbiorcy" znajdziemy też odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Można też zajrzeć do "Zbioru Praw Konsumenta", dokumentu przygotowanego przez URE, który sprzedawcy energii mają obowiązek dostarczyć swoim klientom. Zawiera on aktualne i praktyczne informacje dotyczące zarówno praw odbiorców, jak i funkcjonowania rynków oraz sprzedaży i dostaw energii elektrycznej i gazu. Urząd dodał, że jeżeli już podpisujemy umowę, powinniśmy dopilnować, by otrzymać egzemplarz podpisanej umowy wraz ze wszystkimi jej załącznikami.

URE przypomina ponadto, że jeżeli podpisaliśmy umowę na odległość, np. poza lokalem firmy, mamy 14 dni na odstąpienie od niej bez podawania przyczyn.

Światowy Dzień Konsumenta obchodzony jest co roku 15 marca. Po raz pierwszy obchody tego dnia odbyły się w 1983 roku. Inspiracją było przemówienie prezydenta Johna F. Kennedy'ego do Kongresu USA z 15 marca 1962 r. dot. praw konsumentów. W konsekwencji powstał projekt, w którym sformułowano cztery uniwersalne prawa konsumentów: do informacji, do wyboru, do bezpieczeństwa i do reprezentacji.