Joanna Erdman, ING Bank Śląski: dyskutujemy o roli sektora bankowego w czasach nadchodzącej transformacji energetycznej

ING Bank Śląski jako instytucja finansowa świadoma nieodwracalnych zmian jakie spowoduje globalny wzrost temperatury, już podjął pierwsze kroki w tym zakresie – odeszliśmy od wspierania technologii opartych na węglu energetycznym - mówi Joanna Erdman, wiceprezes ING Banku Śląskiego.

Klienci wymuszają zmiany

Dbanie o reputację

Rynek ubezpieczeniowy również jest ważny

Nowe regulacje wiążą się koniecznością wdrożenia strukturalnych zmian, w tym w szczególności takich, które pozwolą na efektywne zarządzanie nowym typem danych – informacjami umożliwiającymi określenie czy i w jakim stopniu dana inwestycja jest zrównoważona tj. zgodna z definicjami ujętymi w europejskiej taksonomii.Ponadto, sektor zaczyna także analizować konsekwencje coraz większej integracji systemu finansowego z agendą niskoemisyjnej transformacji europejskiej gospodarki, czego zapowiedzią są nominacje U. von der Leyen na przewodniczącą KE i C. Lagarde na szefową ECB.Obydwie zapowiedziały zwiększenie działań tych instytucji na rzecz ochrony klimatu, w szczególności zwiększenia finansowania przedsięwzięć ‘zielonych’ i ograniczenia finansowania "brązowych" inwestycji.Przedstawiciele sektora przyznają, że w ostatnim czasie nasiliły się oczekiwania klientów oraz inwestorów wobec banków odnośnie odpowiedzi na wyzwania klimatyczne i środowiskowe.W Polsce temat wyzwań środowiskowych został uwzględniony w debacie publicznej, jako konsekwencja zwiększającej się świadomości społeczeństwa odnośnie zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza, a zrozumienie złożoności wyzwań związanych z kryzysem klimatycznym wciąż rośnie. Tym samym, coraz bardziej zauważalna jest oddolna presja społeczna w Polsce na banki, mająca na celu wymuszenie działań na rzecz ochrony klimatu.Co ważne, presja na dostosowanie strategii banków, tak by były one zgodne z celami zrównoważonego rozwoju rośnie także ze strony inwestorów – zagranicznych, jak i coraz częściej krajowych. Zaczynają oni wymagać od banków informacji dotyczących polityk klimatycznych.Bankowcy są zdania, że dotychczas niewiele instytucji wykorzystuje szanse płynące z niskoemisyjnej transformacji gospodarki i oferuje nowe – „zielone” instrumenty i produkty. Niektóre banki mają doświadczenie w organizacji emisji zielonych obligacji Skarbu Państwa czy zielonych listów zastawnych.Banki z reguły nie bojkotują klientów w Polsce niepodejmujących działań ekologicznych, lecz stopniowo ograniczają ekspozycję na wrażliwe projekty lub oferują instrumenty ułatwiające niskoemisyjną transformację.Większość instytucji bierze pod uwagę konieczność rozwoju swojej oferty, tak by móc wyjść naprzeciw coraz bardziej świadomym klientom. Są to jednak stosunkowo nowe doświadczenia, a ich realizacja często wymaga dodatkowej ekspertyzy.W działalności operacyjnej banki stosują uproszczone metody uwzględniania ryzyk ESG (environmental- social-governance) w ramach procedur zarządzania ryzykiem kredytowym oraz monitorują ryzyka ESG pod kątem ryzyka reputacyjnego.Niektóre banki posiadają proste narzędzia analityczne do monitorowania zgodności proponowanych kredytów z politykami środowiskowymi. Z reguły są to narzędzia przygotowane przez ich centrale zagraniczne i dostosowane do polskich warunków.Niektóre instytucje mają dedykowane osoby do monitorowania wyzwań jakie niesie ze sobą zmiana klimatu dla banku (np. ryzyk regulacyjnych czy reputacyjnych). Banki w Polsce nie dysponują jednak usystematyzowanym podejściem do uwzględnienia oraz kwantyfikacji ryzyk klimatycznych.Klimat wpływa także na rynek ubezpieczeniowy. Choć ubezpieczenia na projekty węglowe na świecie są wciąż oferowane, charakteryzują się jednak wyższymi stawkami za reasekurację. Zagraniczni ubezpieczyciele mają zaawansowane regulacje środowiskowe w politykach underwritingowych.Sektor ubezpieczeniowy w Polsce ma doświadczenie w adresowaniu ekstremalnych zjawisk pogodowych i dąży do dostosowani swoich operacji (w tym, systemów IT. W sektorze jest świadomość nowych ryzyk związanych z klimatem.Przedstawiciele instytucji finansowych deklarują, że są zainteresowani praktyczną wymianą wiedzy nt. wpływu ryzyk klimatycznych na operacje sektora bankowego. Banki spodziewają się zwiększonej presji na dekarbonizację w polskiej gospodarce i transformację w energetyce.Na razie sektor bankowy skupia się przede wszystkim na ryzykach związanych z inwestycjami w sektorze energetyki, jednak coraz więcej instytucji ma świadomość konieczności dostosowania się do zaostrzonych standardów emisyjnych w innych branżach.