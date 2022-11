John Kerry: zmiany klimatu groźniejsze od Kim Dzong Una

Specjalny wysłannik prezydenta USA ds. klimatu John Kerry powiedział w trakcie COP27 w Egipcie, że bardziej boi się tego, co zrobi matka natura, jeśli nie utniemy emisji, niż potencjalnego zagrożenia ze strony Kim Dzong Una.

Kerry podkreślił, że zgadza się z tym, że Stany Zjednoczone nie płacą wystarczająco za skutki zmian klimatu w krajach rozwijających się.

- Jesteśmy drugim największym emitentem gazów cieplarnianych na świecie, więc musimy wziąć odpowiedzialność za zmiany klimatu – przyznał Kerry w trakcie COP27.

Dodał jednak, że jeśli chcielibyśmy uniknąć najgorszych skutków globalnego ocieplenia, to musimy wydać od 2,5 do 3,5 biliona dolarów. Według Kerry’ego są to ogromne koszty, ale należy je traktować jako inwestycję, bo one się zwrócą.

Kerry podkreślił, że tak wielkich pieniędzy nie mają rządy, które niestety nadal inwestują w paliwa kopalne, jednocześnie mówiąc o potrzebie dekarbonizacji. Dlatego jego zdaniem w walkę ze zmianami klimatu musi zaangażować się na wielką skalę biznes, mogąc z tego odnieść same korzyści.

Zdaniem Kerry’ego inwestycja w źródła odnawialne to nie tylko droga do zeroemisyjności, ale także do zdrowia, pobudzenia rynku pracy, gdzie mnóstwo osób znajdzie zatrudnienie w sektorze zielonej energii, a także zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i położenie kresu wojnom.

Kerry przypomniał, że wojna na Ukrainie to także rezultat uzależnienia krajów od rosyjskich źródeł energii. Jednocześnie według Kerry’ego pilnie potrzebne są zmiany w systemie funkcjonowania międzynarodowych instytucji finansowych, które powinny łatwiej i szybciej wypłacać pieniądze na zielone projekty.

- Musimy zatrzymać emisje, bez tego nie ma mowy o żadnej adaptacji, bez tego też nie mamy szansy na przetrwanie. Jestem bardziej przerażony tym, co zrobi matka natura, jeśli ich nie utniemy, niż pogróżek Kim Dzong Una – mówił Kerry.

Specjalny wysłannik prezydenta USA ds. klimatu przypomniał również, że Stany Zjednoczone są jednym z niewielu krajów, których polityka klimatyczna jest zgodna z założeniami Porozumienia Paryskiego, zakładającego, że globalna temperatura nie przekroczy 1,5 stopnia Celsjusza.