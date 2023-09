Już nie pompy ciepła. Wkrótce Polacy będą masowo instalować w domach coś innego

Każdy Polak, który ma fotowoltaikę na dachu, będzie dążył do instalacji magazynu energii - prognozuje w rozmowie z WNP.PL Sebastian Jabłoński, prezes firmy Respect Energy Holding, działającej na rynku OZE. Nawet bez wsparcia ten obszar będzie się rozwijał - dodaje.

- Skuteczna transformacja energetyczna to nie tylko budowanie nowych źródeł zielonej energii, ale przede wszystkim świadome zarządzanie ich wykorzystaniem - podkreśla w rozmowie z WNP.PL Sebastian Jabłoński, prezes Respect Energy Holding, działającej na rynku odnawialnych źródeł energii.



- Każdy Polak, który ma fotowoltaikę na dachu, będzie dążył do instalacji magazynu energii - prognozuje Sebastian Jabłoński. - Wparcie przyspieszyłoby ekspansję magazynów energii, ale z magazynowania energii jest tak wiele pożytków, że i bez wsparcia ten obszar też będzie się rozwijał - dodaje.

- Stan sieci energetycznych w Polsce musi się poprawić. Bez tego transformacja energetyczna będzie kulała - podkreśla prezes Respect Energy Holding.

O odnawialnych źródłach energii, transformacji energetycznej Polski i priorytetach krajowej polityki klimatycznej będziemy rozmawiali podczas PRECOP 28 (Katowice, Międzynarodowe Centru Kongresowe, 5-6 października). Jest to konferencja poprzedzająca i przygotowująca największe światowe forum, którego celem jest wypracowanie wspólnej polityki na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu.

- Nie doszło jeszcze do aktualizacji Polityki energetycznej Polski do 2040 roku, chociaż już w czerwcu 2023 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało do prekonsultacji (na potrzeby aktualizacji tej polityki) scenariusz prognostyczny dla sektora wytwarzania energii elektrycznej. Jak pan ocenia ów scenariusz?

- Widać w tym planie pewną rewizję założeń kierunku rozwoju polskiej energetyki idącą w dobrą stronę, bo dokument przedstawiony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska zakłada dość szybki rozwój OZE (odnawialnych źródeł energii - red.), a także rozwój magazynów energii i sieci przesyłowych oraz dystrybucyjnych, co jest konieczne dla rozwoju OZE.

Oznacza to, że obecny rząd zasadniczo nie odwraca się od dekarbonizacji energetyki. Przypuszczam, że rzeczywistość – jak bywało to wcześniej – okaże się jednak nieco inna od przedstawianych prognoz.

Dla przykładu: możemy spodziewać się szybszego rozwoju fotowoltaiki i bateryjnych magazynów energii, niż wskazują prognozy zaprezentowane przez resort klimatu. Rozwój bateryjnych magazynów energii to będzie, moim zdaniem, fala transformacji, która wzbierze szybko, bo ich instalowanie będzie się opłacało prosumentom i przedsiębiorcom, a właściwie już się opłaca.

Jaką rolę mają do odegrania w transformacji energetyki magazyny energii?

- Skuteczna transformacja energetyczna to nie tylko budowa nowych źródeł zielonej energii, ale przede wszystkim świadome zarządzanie ich wykorzystaniem.

Zdarza się, że wraz ze wzrostem mocy OZE konieczne staje się ograniczanie produkcji zielonej energii z powodów bilansowych, bo inaczej nie można zrównoważyć podaży i popytu. Poza tym - generalnie - żeby zapewnić stabilność systemu elektroenergetycznego, potrzeba możliwości dostarczania energii na żądanie.

To zapotrzebowanie jest obecnie zaspokajane przez konwencjonalne elektrownie systemowe, ale żeby umożliwić pełną dekarbonizację gospodarki, potrzebujemy magazynów energii. Na przykład w postaci baterii, które mogłyby kumulować energię nadwyżkową w okresach największej produkcji OZE i wykorzystywać ją w godzinach ze zwiększonym zużyciem.

Docelowo model implementacji magazynów energii powinien być hybrydowy i obejmować wiele metod magazynowania energii - takich jak elektrownie szczytowo-pompowe, zielony wodór czy magazyny ciepła; bateryjne magazyny energii obecnie jesteśmy jednakże w stanie wdrażać najszybciej.

Prawdopodobnie najbliższe pięć lat w polskiej energetyce będzie - obok ekspansji mocy OZE - także czasem gwałtownego wzrostu mocy i pojemności baterii.

- Co przemawia za instalacją magazynów energii przez prosumentów indywidualnych?

- Każdy Polak, który ma fotowoltaikę na dachu, będzie dążył do instalacji magazynu energii - po to, żeby zmniejszyć liczbę wyłączeń mikroinstalacji i zwiększyć autokonsumpcję energii (zamiast ją sprzedawać).

Będzie to naturalne działanie. Obecnie prosumencka produkcja, oznaczająca oddawanie energii do sieci, jest często ograniczana z powodu przeciążeń sieci. Aby temu przeciwdziałać, potrzebne są magazyny energii, które zdejmą z rynku okresowe nadwyżki produkcji.

- Biznes będzie inwestował w magazyny energii z podobnych powodów - tzn. po to, żeby obniżyć koszty zaopatrzenia w energię?

- Tak, bo przedsiębiorca, który ma instalację PV i zainwestuje w magazyn energii, nie sprzeda prądu wtedy, kiedy jest najtańszy, a po zmagazynowaniu zużyje go, kiedy jest najdroższy i nie zapłaci za dystrybucję.

Dodatkowo dzięki magazynowi może wyeliminować problem przekroczenia mocy zamówionej u dystrybutora energii, co kosztuje i może też potencjalnie obniżyć moc zamówioną. Dzięki magazynowi energii można zmniejszać koszty zaopatrzenia w energię na wielu polach.

Oczywiście w sezonowych okresach słabszej produkcji fotowoltaiki indywidualni prosumenci będą musieli korzystać z zaopatrzenia w energię z sieci, z centralnego systemu, ale w przypadku przemysłu może już niekoniecznie, bo w tym segmencie po ostatnich nowelizacjach prawa już widać trend polegający na poszukiwaniu możliwości przyłączania wiatraków razem z PV z wykorzystaniem linii bezpośredniej.

- W związku z transformacją energetyki pożytki z magazynowania energii są dość oczywiste... A jak jest z opłacalnością inwestycji w magazyny energii?

- Wielkoskalowe magazyny energii potrzebują wsparcia, na przykład z rynku mocy. Prosumenckie już mają wsparcie poprzez dotacje, a biznesowe często nie będą potrzebowały wsparcia. Oczywiście generalnie wsparcie przyspieszyłoby ekspansję magazynów energii, ale z magazynowania energii jest tak wiele pożytków, że i bez wsparcia ten obszar też będzie się rozwijał.

- Przepisy o linii bezpośredniej przyspieszą transformację energetyki w kierunku zeroemisyjnym, a w końcu też przemysłu?

- Wprawdzie przepisy o linii bezpośredniej, czyli łączącej bezpośrednio OZE z odbiorcą, nie do końca spełniły oczekiwania inwestorów, bo przewidują uiszczanie przez operatorów takich linii tzw. opłaty solidarnościowej, ale i tak budowanie takich linii będzie, moim zdaniem, opłacalne.

Linia bezpośrednia to tańsza energia – z OZE, a nie z sieci, której miks jest obarczony m.in. kosztami CO2 - i mniejsze koszty ponoszone na dystrybucję. Oczywiście przy zachowaniu racjonalnych kosztów przyłącza, co oznacza, że elektrownia i odbiorca nie będą mogli być zbytnio od siebie oddaleni.

Teoretycznie linia bezpośrednia najbardziej powinna się opłacać małemu biznesowi (grupy taryfowe C), albowiem grupa ta płaci najdrożej za energię; ale może być różnie, gdyż ten biznes zużywa niewiele energii. Moim zdaniem na linii bezpośredniej dużo ma do zyskania średni biznes (grupy taryfowe B), bo może korzystać z hybryd wiatraki-PV, a więc w dużej mierze - z energii odnawialnej.

Interesujące, jak zareaguje na linię bezpośrednią największy biznes (grupy taryfowe A), bo wprawdzie zużywa dużo energii, więc potrzebowałby poważnych inwestycji w OZE, ale - z drugiej strony - przy dużym zużyciu energii każde zmniejszenie kosztów energii się liczy, więc możliwe, że także w tym segmencie pojawią się inwestycje w linie bezpośrednie.

- Jakie jeszcze nowe przepisy będą czy powinny sprzyjać transformacji energetyki, jej dekarbonizacji?

- Bez wątpienia korzystne dla transformacji energetycznej są wprowadzone w końcu regulacje dotyczące cable poolingu (umożliwienia łączenia źródeł OZE - red.). Według mnie przyspieszą one zarówno rozwój energetyki wiatrowej, fotowoltaiki, jak i wielkoskalowych magazynów energii, które będzie można budować w różnych konfiguracjach z wykorzystaniem jednego przyłącza do sieci.

Mamy obecnie wiatraki lądowe o mocy około 9 GW, około 5 GW fotowoltaiki wielkoskalowej i istnieją warunki formalne, by tworzyć instalacje hybrydowe, czyli przy wiatrakach dostawiać fotowoltaikę - i odwrotnie.

Oczywiście nie wszędzie to będzie możliwe. Nie należy zatem mówić na przykład, że powstały warunki do podwojenia istniejących mocy OZE, ale bez wątpienia cable pooling uwalnia bardzo duży potencjał przyłączania nowych OZE.

- To teraz, po wprowadzeniu przepisów o cable poolingu, presja na rozwój sieci w celu zwiększenia możliwości absorpcji energii z OZE spadnie?

- Cable pooling to nie jest alternatywa dla rozwoju sieci energetycznych. Stan sieci musi się poprawić. Bez tego transformacja energetyczna będzie, mówiąc kolokwialnie, kulała.

- Na ile są jeszcze ważne dla rozwoju OZE aukcje?

- Uważam, że dla wiatraków i PV system aukcyjny wsparcia OZE jest obecnie ryzykiem, dlatego że eksponuje te źródła na nieznany z góry koszt profilu produkcji. W aukcji kontraktowana jest sprzedaż energii po jej cenie bazowej, a faktycznie energię z wiatraków i PV sprzedaje się po cenie mniejszej niż bazowa.

Moim zdaniem, aby system aukcyjny był atrakcyjny dla wiatraków i PV, to system rozliczeń sprzedaży energii w aukcjach powinien być zmieniony na system rozliczeniowy godzinowy, uwzględniając profil produkcji wiatraków i PV, czyli ceny energii, po jakich faktycznie te źródła ją sprzedają. Tak jest w wielu krajach i wtedy jest to bezpieczne dla inwestorów.

- Zanim po wybuchu wojny w Ukrainie doszło do licznych interwencji na rynku energii, na dobrej ścieżce rozwoju był w Polsce segment umów PPA (Power Purchase Agreement), czyli sprzedaż energii z OZE dla biznesu w umowach długoterminowych, ale interwencje go chyba przygasiły. Umowy PPA odżyją?

- Jeżeli skończy się taki brutalny interwencjonizm na rynku energii, z jakim mamy do czynienia, to rynek umów PPA automatycznie odżyje, bo jego generalną zaletą jest to, że daje możliwość zakupu energii z cenowym dyskontem do rynku.

Umowy PPA są zawierane po cenach mieszczących się między ceną z aukcji a ceną energii na rynku spot, więc były atrakcyjne dla wytwórców energii z OZE, przedsiębiorców. I będą nadal - pod warunkiem zdjęcia z rynku niepewności regulacyjnej. Chodzi tu głównie o zaprzestanie ustalania limitów cen energii dla wytwórców i mrożenia cen energii dla odbiorców.