Już niedługo pierwsza aukcja na premię kogeneracyjną

Urząd Regulacji Energetyki przypomina, że 17 grudnia rozpocznie się pierwsza aukcja na premię kogeneracyjną. Formularze ofert są już dostępne na stronie URE. Aukcje dla jednostek kogeneracyjnych wprowadziła ustawa z grudnia 2018 r.

Zgodnie z ustawą o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, w ramach systemu wsparcia nowe i znacznie zmodernizowane jednostki mogą uczestniczyć w konkurencyjnej procedurze aukcyjnej. System aukcyjny zastąpił mechanizm bazujący na świadectwach pochodzenia energii.

Każdy z inwestorów może przedstawić w danej aukcji więcej niż jedną ofertę, o ile dotyczą one różnych jednostek kogeneracji. Aukcję wygrywają uczestnicy, którzy zaoferowali najniższą wysokość premii kogeneracyjnej, czyli dopłaty do sprzedawanej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji oraz których oferty łącznie nie przekroczyły 80 proc. ilości energii elektrycznej możliwej do sprzedania podczas aukcji. Takie rozwiązanie - tzw. reguła wymuszania konkurencji - powoduje odrzucenie 20 proc. najdroższych ofert i ma na celu wyeliminowanie możliwości wygrania aukcji przez wszystkich jej uczestników.

"System aukcyjny pozwala na minimalizację kosztów wsparcia rozwoju kogeneracji przenoszonych na odbiorców końcowych, dzięki wprowadzeniu mechanizmów wymuszających konkurencję. Aukcje promują najbardziej wydajne technologie oraz lokalizacje, gdzie wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji jest optymalne ekonomicznie i przynosi największe efekty ekologiczne" - ocenił cytowany w komunikacie Prezes URE Rafał Gawin.

Pierwsza aukcja na premię kogeneracyjną za sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w nowych jednostkach kogeneracji lub w jednostkach znacznie zmodernizowanych o mocy zainstalowanej od 1 do 50 MW potrwa cztery dni. Informacje o wynikach aukcji Prezes URE ogłosi na stronie internetowej Urzędu niezwłocznie po rozstrzygnięciu aukcji.

Maksymalna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać objęta premią wynosi 6 TWh, zaś maksymalna wartość tej premii to ponad 1 mld zł. Natomiast dla wytwórców energii elektrycznej zlokalizowanych poza terytorium Polski maksymalna wartość premii kogeneracyjnej wynosi ponad 51 mln zł dla maksymalnie 300 GWh.