Już ponad 1,2 mln prosumentów. Polska rozwija zieloną energetykę

"Transformacja energetyczna to wyzwanie, aby efektywnie, mądrze zarządzać zasobami naszego kraju, ale też, by w sposób zrównoważony zarządzać środowiskiem" - powiedział w środę w Kielcach podsekretarz stanu w ministerstwie klimatu i środowiska, główny geolog kraju i pełnomocnik rządu ds. polityki surowcowej państwa Piotr Dziadzio.

"Poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii rozwinęliśmy energetykę prosumencką, na dziś jest to około 1,2 mln prosumentów. W ciągu ostatnich siedmiu lat w Polsce powstały instalacje OZE, generujące moc na poziomie 22 gigawatów. Spodziewamy się, że do 2025 roku możemy osiągnąć moc na poziomie 28 gigawatów. Spodziewamy się również i to próbujemy uwzględnić w polityce energetycznej, że do 2050 roku tej zainstalowanej mocy w energetyce odnawialnej może być nawet 50 gigawatów" - dodał wiceminister klimatu.

Podkreślał, że programy związane z odnawialnymi źródłami energii będą nadal wspierane przez rząd. "Jeśli chodzi program "Mój Prąd" to dotychczas są to inwestycje na poziomie 1,9 mld zł. Na +Czyste Powietrze+ i zadania proekologiczne z tym związane przeznaczyliśmy 4,6 mld zł. Natomiast alokacja środków na ten program jest znacznie większa i do 2028 roku zaplanowano na ten cel 100 mld zł" - dodał.