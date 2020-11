Już ponad 100 modeli samochodów elektrycznych na polskim rynku

Na polskim rynku dostępne jest już ponad 100 modeli samochodów z napędem elektrycznym. Najtańszym autem osobowym z napędem w pełni elektrycznym jest Škoda CITIGOe iV, dostępna od 82 050 zł, bez uwzględnienia dopłat z programów wsparcia. Na przeciwnym biegunie znajduje się Porsche Taycan Turbo S, którego ceny rozpoczynają się od 794 000 zł.

Co z zasięgiem?

Liczba samochodów na drogach rośnie

Przedstawiciele branży zapewniają, że pojazdy całkowicie elektryczne stają się także coraz bardziej praktyczne w warunkach codziennego użytkowania. Z generacji na generację modele BEV wyposażane są w coraz pojemniejsze akumulatory trakcyjne i w konsekwencji dysponują coraz większymi zasięgami na jednym ładowaniu.W tej kategorii czołowe pozycje zajmują takie pojazdy jak Tesla Model S Long Range (652 km), Tesla Model 3 Long Range (582 km) oraz Volkswagen ID.3 z baterią 77 kWh (546 km). Z Katalogu wynika, że średni zasięg BEV samochodów całkowicie elektrycznych wynosi ok. 380 km (WLTP).Podobny trend można zaobserwować w segmencie PHEV. Zasięgi hybryd typu plug-in obecnej generacji często przekraczają 50 km w trybie zeroemisyjnym (WLTP). Rekordzistą w tej dziedzinie jest Mercedes-Benz GLE 350 e, który na napędzie elektrycznym może przejechać w teorii 89 km. Kolejne miejsca zajmują BMW X5 xDrive45e (77 km), jak również Land Rover Range Rover Evoque, Mercedes-Benz A 250 e i Mercedes-Benz CLA 250 e (po 65 km).- Jako jeden z pierwszych dostawców telematyki zaoferowaliśmy funkcjonalności dedykowane pojazdom elektrycznym w ramach naszego rozwiązania do zarządzania flotą WEBFLEET. Już teraz podłączonych mamy kilkaset elektryków. Wzrost różnorodności dostępnych modeli przyspieszy proces elektryfikacji i ułatwi firmom flotowym transformację w kierunku e-mobility - uważa Dariusz Terlecki, dyrektor sprzedaży Poland &CEE, Webfleet Solutions.Wyposażanie EV w pojemne akumulatory trakcyjne idzie w parze z przystosowywaniem ich do coraz większych mocy ładowania i korzystania z ultraszybkich stacji. Przykładowo, Porsche Taycan pozwala na uzupełnianie energii z mocą 270 kW, modele Tesli od 170 do 200 kW, zaś Audi e-tron i BMW iX3 – 150 kW. Do niedawna standardem w przypadku samochodów całkowicie elektrycznych było 50 kW.- Jako producent stacji ładowania, dokładamy wszelkich starań, aby ta dynamika miała odzwierciedlenie w rozwiązaniach, które oferujemy. W 2021r. wejdziemy m.in. z własną stacją prądu stałego DC oraz mocami przerobowymi sięgającymi 8 tys. stacji wallbox miesięcznie – mówi Krzysztof Zamożny, Head of Sales E-mobility Garo Polska.Pod koniec września 2020 r. po polskich drogach jeździło 14 788 elektrycznych samochodów osobowych, z których 55 proc. stanowiły pojazdy w pełni elektryczne (BEV, ang. battery electric vehicles) - 8 169 szt. - wynika z danych PZPM oraz PSPA.Pozostałą część stanowiły hybrydy typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) - 6 619 szt.Park elektrycznych pojazdów ciężarowych i dostawczych w analizowanym okresie zwiększył się do 679 szt.W dalszym ciągu rośnie też flota elektrycznych motorowerów i motocykli, która na koniec września osiągnęła liczbę 8 430 szt.Wraz ze wzrostem liczby pojazdów z napędem elektrycznym, rozwija się również infrastruktura ładowania. Pod koniec września w Polsce funkcjonowały 1 282 ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów elektrycznych (2 445 punktów).33 proc. z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 67 proc. wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW.We wrześniu uruchomiono 29 nowych, ogólnodostępnych stacji ładowania (65 punktów).