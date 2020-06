Już prawie 40 tys. elektronicznych wniosków w programie „Mój prąd”

Złożono już prawie 40 tys. elektronicznych wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Mój prąd” - podało Ministerstwo Cyfryzacji. Według ministra Marka Zagórskiego w maju takich wniosków złożono niemal 11 tys., a w czerwcu - ponad 4 tys.

Elektroniczne wnioski o dofinansowanie można składać od 31 marca 2020 r. za pomocą profilu zaufanego. Według ostatnich danych Ministerstwa Klimatu, ogółem w programie złożono ponad 70 tys. wniosków.



Jak przypomniało w piątek Ministerstwo Cyfryzacji, usługa umożliwiająca złożenie elektronicznego wniosku znajduje się na portali gov.pl. Do jego złożenia niezbędne są elektroniczne wersje kopii faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej. Powinna być ona opatrzona adnotacją "Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd".



Ponadto, należy posiadać dowód zapłaty faktury lub oświadczenie o dokonanej wpłacie, zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano, ewentualnie oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji.

Jak przypomniało Ministerstwo Cyfryzacji, po wypełnieniu wniosku należy go podpisać elektronicznie - profilem zaufanym lub e-dowodem - i wysłać wraz z załącznikami.

Mój Prąd" to program finansujący mikroinstalacje fotowoltaiczne (PV) dla osób fizycznych. Oferowane dofinansowanie w formie dotacji pokrywa do 50 proc. kosztów kwalifikowanych montażu i zakupu instalacji, ale nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.