Już tylko krok od objęcia europejskiej żeglugi morskiej systemem ETS

Szwajcarsko-włoskie Śródziemnomorskie Przedsiębiorstwo Żeglugi Morskiej (MSC), drugi co do wielkości przewoźnik towarów w kontenerach na świecie, awansował w 2020 r. na szóste miejsce wśród największych emitentów CO2 w Europie. To swego rodzaju signum temporis nadchodzących zmian...

Według niego, Unia musi jak najszybciej zmienić tę sytuację i spowodować, by także przewoźnicy morscy płacili za emisję gazów cieplarnianych. T&E przypomina, że duża część tych emisji następuje podczas rejsów między portami europejskimi.Po kilku latach debat, prawdopodobnie już 14 lipca, Komisja Europejska opublikuje wnioski dotyczące włączenia europejskiej żeglugi morskiej do unijnego rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla (ETS). Tym samym ustanowi pierwszy na świecie mandat, dotyczący zrównoważonego paliwa dla statków.Ten mechanizm ma przyspieszyć postęp w dekarbonizacji unijnego transportu morskiego i spowodować, że do 2050 r. zmniejszy on emisje CO2 o połowę - w porównaniu do 2008 r.Patrz też: Zielony Ład przewiduje włączenie nowych sektorów do EU ETS Równolegle w łonie Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), która jest agendą ONZ, toczą się dyskusje i prace nad stworzeniem planu redukcji emisji dwutlenku węgla w globalnym transporcie oceanicznym. Ze względu na opór przedstawicieli krajów rozwijających się, zostanie on ogłoszony prawdopodobnie dopiero w 2023 r.Według obecnych informacji, będzie to raczej plan o „miękkich” środkach. Od 2024 r. miałby obowiązywać pomiar efektywności energetycznej statków, tj. wskaźnik zrzutów CO2 w relacji do wielkości transportowanego ładunku. W zależności od poziomu tego wskaźnika stosowano by prawdopodobnie opłatę dekarbonizacyjną (opłatę „węglową”) za każdą tonę emisji CO2; wchodzą w grę także - nieokreślone jeszcze - kary dla tych armatorów, którzy nie wykazują żadnych postępów w zmniejszaniu emisji GHG.Pomiar efektywności obejmowałyby statki o pojemności co najmniej 5000 GT (ton metrycznych brutto), które łącznie odpowiadają za około 85 proc. emisji CO2 w żegludze międzynarodowej.Różne formy „przymusu” mogą przynieść dwojakie, pożądane skutki.Po pierwsze: linie żeglugowe sięgną głębiej po proste rezerwy zmniejszania emisji GHG. Wśród nich są takie sposoby, jak optymalizacja transportu w całym łańcuchu dostaw, stosowanie napędu hybrydowego, zmniejszenie spalania paliwa i emisji CO2 przez zmniejszenie prędkości statku czy stosowanie specjalnych farb do malowania kadłuba, które zmniejszają tarcie o wodę.Po drugie: stworzy się zachęty do szybszych wdrożeń nowego rodzaju napędu, prawdopodobnie wodorowego (ogniw paliwowych), a poprzez upowszechnianie tej technologii – obniżanie jej kosztów.W walce o dekarbonizację transportu morskiego rzadko się natomiast wspomina, jak opłaty węglowe armatorzy przerzucą na nadawców ładunków i ostatecznych konsumentów...Jak szacuje Clarkson Research Services, firma konsultingowa rynku morskiego, przejście na napęd alternatywny może kosztować przemysł żeglugi ponad 3 biliony dolarów.