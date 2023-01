Już wkrótce energia odnawialna wyprzedzi prąd z węgla

W ciągu czterech lat sytuacja, w której więcej energii elektrycznej jest produkowane z węgla niż z odnawialnych źródeł energii, ulegnie całkowitemu odwróceniu. Prognozy Międzynarodowej Agencji Energii nie dają złudzeń – węgiel jest paliwem schyłkowym.

Obecna rozbudowa mocy wytwórczych opartych na węglu to łabędzi śpiew tego paliwa.

Odnawialne źródła energii (OZE) mają tę zaletę, że są bezpieczne politycznie.

Wysokie ceny paliw spowodowały, że OZE stały się bardziej atrakcyjne.

Protesty wokół niemieckiej wsi Lützerath, na miejscu której ma powstać wielka, odkrywkowa kopalnia węgla, ponownie wzbudziły dyskusję nad celowością rozwoju węglowych źródeł energii elektrycznej.

Przyszłość węgla w energetyce maluje się w czarnych barwach

Według Międzynarodowej Agencji Energii (MAE) dane są jednoznaczne, węgiel będzie szybko tracił na znaczeniu. Coraz większą rolę będzie odgrywała produkcja prądu w odnawialnych źródłach energii.

Z danych MAE wynika, że jeszcze w 2021 roku (dane za cały 2022 rok nie są jeszcze dostępne) węgiel odpowiadał za 36,3 proc. wyprodukowanej energii elektrycznej. Drugie miejsce zajmowały inne nieodnawialne źródła energii. Dopiero trzecie z udziałem sięgającym 28 proc. były czyste źródła prądu.

Prognozy MAE wieszczą jednak kompletną zamianę miejsc. Już w 2027 roku to OZE będą najważniejszym źródłem energii. Udział czystych i odnawialnych technologii wyniesie aż 38,1 proc.

Na drugim miejscu pozostaną inne niż węgiel nieodnawialne źródła energii. Ich udział w produkcji wyniesie 32,2 proc.

Historyczny spadek zaliczy jako paliwo węgiel. Jego udział zmniejszy się w porównaniu do 2021 roku o 6,6 punktu procentowego. Węgiel będzie odpowiadał za 29,7 proc. wyprodukowanej energii.

Do rewolucji energetycznej przyczyniła się w znacznym stopniu napaść Rosji na Ukrainę

Ciekawe są powody tej zmiany. Raport MAE jako jedną z głównych przyczyn wskazuje napaść Rosji na Ukrainę.

W trwającej od niemal 11 miesięcy wojnie za pomocą wstrzymywania dostaw surowców Moskwa zaatakowała także inne państwa. Jak wskazuje MAE – nic więc dziwnego, że wojna doprowadziła „do coraz większego doceniania korzyści płynących z energii odnawialnej w zakresie bezpieczeństwa energetycznego”.

Mimo że widoczne stały się także działania zmierzające na przykład do zwiększenia spalania węgla – bo w niektórych przypadkach były one najłatwiejsze do podjęcia, a czas oczekiwania na efekty był relatywnie krótki – przyszłość wygląda bardziej ekologicznie.

Dodatkowym czynnikiem tej trwającej zmiany według MAE były wysokie ceny paliw kopalnych i energii elektrycznej wynikające ze światowego kryzysu energetycznego, które sprawiły, że technologie energii odnawialnej stały się znacznie bardziej atrakcyjne ekonomicznie.