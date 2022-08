K. Gawkowski: projekt ustawy Lewicy o dodatku grzewczym przekazujemy do konsultacji społecznych

Projekt ustawy Lewicy o dodatku grzewczym przekazujemy do konsultacji społecznych - poinformował w piątek szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski. Propozycja Lewicy zakłada dopłaty dla wszystkich gospodarstw, bez różnicowania na źródło ciepła.

Po głosowaniach w Sejmie szef klubu Lewicy poinformował, że jego formacja przygotowała projekt ustawy o dodatku grzewczym. "Ustawa o ciepłej zimie, o normalnej zimie. Dzisiaj zostaje przekazane do konsultacji społecznych" - zapowiedział.

Jak podkreślał Gawkowski, "ustawa będzie dawała bezpieczeństwo, że ludzie mogą spokojnie patrzeć na okres grzewczy".

Poseł Dariusz Wieczorek poinformował, że projekt ustawy zakłada, że "dodatek ma być dla każdego gospodarstwa domowego, bez względu na to z jakiego źródła ciepła korzystna".

Podkreślił, że konsultacje Lewicy będą uwzględniały również propozycje, które będzie w sprawie dopłat przedstawiał rząd.

Lewica liczy - jak mówił Wieczorek - że projekt Lewicy znajdzie się w porządku obrad wrześniowego posiedzenia Sejmu i zostanie na nim przyjęty.

Propozycja Lewicy - o czym mówił poseł Maciej Konieczny - zakłada kryterium dochodowe. Wynosi ono wysokość średniej krajowej pensji na członka rodziny.

Konieczny zarzucał rządowi, że w sprawie węgla działał spóźniony i był nieskuteczny, a także nie zapewnił, żeby cen węgla nie dyktowali spekulanci i aby była ona na akceptowalnym poziomie.

Sejm w piątek zdecydował ostatecznie, że dodatek w wysokości 3 tys. zł ma przysługiwać gospodarstwom domowym ogrzewającym się węglem kamiennym i paliwami węglopochodnymi zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.

Zgodnie z nowymi przepisami, aby otrzymać dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł trzeba będzie złożyć wniosek o jego wypłatę do gminy do 30 listopada br. Gmina będzie miła z kolei maksymalnie 30 dni na jego wypłatę. Dodatek będzie zwolniony też od podatku i od możliwości zajęcia. Warunkiem otrzymania dodatku węglowego będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Sejm przyjął też w piątek większość poprawek Senatu do ustawy o bezpieczeństwie gazowym, m.in. podnoszącą do 55 mld zł kwotę gwarancji Skarbu Państwa udzielanych przedsiębiorcom energetycznym. Posłowie odrzucili natomiast poprawkę poszerzającą krąg odbiorców objętych ochroną taryfową. Ustawa trafi teraz do prezydenta.

Jak poinformowała w piątek w Sejmie minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, przygotowane zostało wsparcie dla odbiorców ciepła i poinformowała m.in. o dopłatach dla ogrzewających się pelletem, drewnem, olejem opałowym, czy LPG.

"Przygotowaliśmy kompleksowe, adekwatne rozwiązanie, które będzie wspierało tych wszystkich, którzy tego wsparcia, jeżeli chodzi o ciepło, potrzebują; tych wszystkich, którzy mogliby doświadczyć podwyżek w wyniku wzrostu cen surowca - gazu i węgla i pozostałych surowców" - przekazała w Sejmie minister.